Raport: branża IT coraz chętniej korzysta z elastycznych biur

Firmy IT zajmują średnio połowę wszystkich elastycznych biur w naszym kraju – wynika z raportu CBRE dot. sektora IT na rynku biurowym. Według prognoz, udział sektora IT w obszarze hybrydowych powierzchni biurowych, tzw. fleksach, nadal będzie się zwiększał.

"Elastyczne biura doskonale wpisują się w obecne potrzeby firm IT. Część z nich dopiero wchodzi na rynek i chce jak najbardziej ograniczać koszty, inne potrzebują w krótkim czasie zwiększyć zatrudnienie lub nie są pewne, jaki będzie stan załogi nawet w perspektywie kilku miesięcy. To wymaga elastyczności najmu, stąd tak duża popularność coworków" - powiedziała cytowana w czwartkowym komunikacie dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku CBRE Katarzyna Gajewska.

Jak dodała, biorąc pod uwagę, że sektor IT cały czas się rozwija, "prognozujemy, że jego udział w obszarze hybrydowych powierzchni biurowych, tzw. fleksach, nadal będzie się zwiększał". "Tym bardziej, że takie biuro dobrze wpływa na markę pracodawcy, dzięki wygodnej lokalizacji, organizowanym wydarzeniom społecznym i edukacyjnym, nowoczesnym rozwiązaniom i strefom relaksu, w których znaleźć można pokoje do gier czy medytacji, bary albo rowerki treningowe" - tłumaczy Gajewska.

Z raportu wynika, że branża IT "ma znaczny" udział w wynajmie biur elastycznych w Polsce. "Tylko w ciągu roku jej udział wzrósł u 63 proc. operatorów i zajmuje już połowę całej takiej przestrzeni w kraju. Również średnie biuro zajmowane w coworkingach przez firmę informatyczną jest większe niż zajmowane przez organizacje z innych sektorów o ok. 39 proc." - czytamy.

Najważniejszym aspektem, który przyciąga branżę komputerową do biur elastycznych, jest zaawansowana i gotowa od zaraz infrastruktura IT, dzięki czemu koszty znacznie spadają. Na tę zaletę wskazują cztery firmy na 10. Na drugim miejscu jest dobra lokalizacja i wysoki standard (18 proc. wskazań), w tym nowoczesne rozwiązania biurowe i oryginalny wystrój, co wspiera przyciąganie najlepszych specjalistów.

Podium zalet biur elastycznych zamyka duża elastyczność najmu w podpisywanych umowach, która ma największe znaczenie dla 11 proc. organizacji IT. Zdaniem autorów raportu, ten aspekt jest szczególnie na rękę początkującym firmom oraz tym, które muszą szybko zwiększyć liczbę pracowników, żeby odpowiedzieć na potrzeby klientów.

