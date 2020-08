Raport: Facebook usunął 22,5 mln wpisów z mową nienawiści

Od kwietnia do czerwca br. Facebook usunął 22 i pól miliona wpisów zawierających mowę nienawiści oraz 7 mln postów z fake newsami na temat pandemii COVID-19 - wynika z opublikowanego przez koncern raportu dotyczącego moderacji treści na platformie.

Facebook poinformował, że od kwietnia do czerwca usunął z serwisu łącznie 22 i pół miliona wpisów naruszających regulacje serwisu o mowie nienawiści. To więcej niż w pierwszym kwartale roku, kiedy tego typu treści usunięto z Facebooka 9,6 mln. Jak zapewniła firma, lepsze wyniki w moderacji treści udało się osiągnąć dzięki inwestycji w lepszą technologię wykrywania szkodliwych treści, w tym rozszerzenia automatycznego systemu wykrywania treści o dodatkowe języki obce. Koncern zapowiedział także, że zamierza rozbudować swoją definicję mowy nienawiści o dodatkowe kryteria, w tym m.in. stereotypy dotyczące Żydów.

W raporcie Facebook poinformował również, że w drugim kwartale roku usunął ze swoich platform, w tym Instagrama, 7 mln wpisów rozprzestrzeniających dezinformację o pandemii COVID-19 oraz oflagował 98 mln tego typu postów, które uznane zostały za mylące ale niewystarczająco szkodliwe dla użytkowników, żeby je kasować. Przy tych wpisach umieszczone zostało ostrzeżenie, że mogą być fałszywe.

Koncern usunął też inne szkodliwe treści, w tym 35,7 mln materiałów promujących seks dorosłych lub nagość. Jak jednak zauważają obserwatorzy, to mniej niż na początku roku, kiedy firma usunęła 39,5 mln takich postów. Facebook tłumaczy to jednak koniecznością skoncentrowania się na innego rodzaju treściach, w tym dotyczących pandemii.

Podobnie jak inne platformy społecznościowe, tak i Facebook boryka się z falą krytyki odnośnie niewystarczającej moderacji treści. Koncern tłumaczy to m.in. problemami związanymi z pandemią i tym, że jeszcze w marcu z powodu wirusa zmuszony został do odesłania swoich moderatorów treści do domu. Koncern zapewnia jednak, że już zintensyfikował prace nad monitorowaniem wpisów.

I tak, jeszcze w tym miesiącu, Facebook usunął wpis opublikowany przez Donalda Trumpa i przedstawiający fragment wywiadu dla Fox News, w którym prezydent mówi, że dzieci są "niemal odporne" na koronawirusa. Serwis uznał ten post za fake news. Taką samą decyzję podjął Twitter, który również skasował wpis prezydenta USA.