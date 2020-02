Raport: Już co trzeci nowy dom w Polsce jest inteligentny

W 2019 r. co trzecia osoba budująca dom zdecydowała się na rozwiązania smart home - to o 9 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Najczęściej instalowano alarmy, sterowanie ogrzewaniem oraz czujniki tlenku węgla – wynika z raportu Oferteo.pl.

Systemy inteligentnego domu umożliwiają sterowanie domowymi urządzeniami z poziomu centralnego panelu kontrolnego, aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej. Pozwalają np. na bieżąco monitorować wyniki pomiarów jakości powietrza, temperatury oraz podglądać obraz z kamer monitoringu.

Wyniki tegorocznego badania przeprowadzonego przez serwis Oferteo.pl pokazują stały wzrost popularności rozwiązań smart home wśród Polaków. W 2018 r. na wdrożenie ich we własnym nowo budowanym domu zdecydowało się 23 proc. badanych, natomiast w ubiegłym roku wybrał je już co trzeci ankietowany. Z drugiej strony prawie co piąty (18 proc.) budujący dom zadeklarował, że tego typu technologie w ogóle nie są mu znane. Ponad połowa ankietowanych nie zdecydowała się na zastosowanie smart home w swoim nowo budowanym domu, chociaż znała tego rodzaju technologię.

"Popularność technologii smart home w Polsce rośnie bardzo dynamicznie. Równolegle na rynku pojawia się coraz więcej firm specjalizujących się w doradztwie i pomocy osobom zainteresowanym wdrożeniem tej technologii w swoim domu" - zauważył Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Z badań serwisu wynika, że głównym czynnikiem, który zniechęca inwestorów do wdrożenia takich rozwiązań jest ich cena. Aż 36 proc. Polaków przyznało, że to koszty nowoczesnej technologii wpłynęły na decyzję o rezygnacji z nich. 34 proc. nie widziało potrzeby, żeby zainwestować w smart home, a 21 proc. miało wrażenie, że ich wiedza na temat technologii jest niewystarczająca.

Polscy zwolennicy rozwiązań inteligentnego domu w 2019 r. najczęściej instalowali inteligentne alarmy (13 proc. zapytań) oraz sterowanie ogrzewaniem (11 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się czujniki (CO, dymu, ruchu), systemy oświetlenia i kamery monitoringu (kolejno 10 proc., 10 proc., i 9 proc.).

Z danych zebranych przez Oferteo wynika więc, że największą popularnością wśród Polaków cieszą się urządzenia podnoszące bezpieczeństwo nieruchomości, które chronią zarówno przed włamaniem jak i np. zatruciem bądź pożarem. Rozwiązania wpływające na podniesienie komfortu oraz dostarczenie rozrywki (jak np. klimatyzatory, systemy audio i zraszacze ogrodowe) znalazły się na dalszych miejscach zestawienia.

Znaczna część osób korzystających na co dzień z urządzeń smart home w swoich domach nie jest do końca świadoma, jakiego konkretnie systemu używa. Wśród pozostałych użytkowników największa część (30 proc.) korzystała z pojedynczych, niescentralizowanych urządzeń. Ci, który decydowali się na konkretny system, w 2019 najczęściej wybierali Apple HomeKit (25 proc. odpowiedzi), który jeszcze w 2018 roku zajmował dopiero piąte miejsce pod względem popularności. Na kolejnym miejscu w ubiegłym roku znalazły się Google Home (15 proc. badanych) i Samsung SmartThings (9 proc.). Na system Fibaro wskazało 8 proc. ankietowanych.

Przedstawione w "Raporcie o budowie domów w Polsce" dane pochodzą z analizy 660 zapytań ofertowych złożonych w 2019 r. w serwisie Oferteo.pl przez osoby poszukujące towarów i usług związanych z budową domów.