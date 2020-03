Raport: kryzys rowerów miejskich w Polsce

Najnowszy raport stowarzyszenia Mobilne Miasto wskazał, że krajowy bikesharing przeżywa kryzys. W ubiegłym roku aż 87 proc. systemów rowerów miejskich w Polsce zanotowało zmniejszenie liczby wypożyczeń, powszechne są nawet dwucyfrowe spadki, przekraczające niekiedy 30 proc.

Opublikowany w poniedziałek raport "Ostre hamowanie roweru miejskiego" zestawia wyniki 15 największych systemów takich rowerów na terytorium Polski. 87 proc. z nich zanotowało zmniejszenie liczby wypożyczeń za 2019 rok, średnio o 19 proc. O ok. 24 proc. spadł też wskaźnik efektywności, czyli liczby wynajęć w przeliczeniu na jeden pojazd.

Warszawskie Veturilo - największa krajowa platforma tego typu z flotą 5,5 tys. rowerów - zanotowała 18 proc. spadek wypożyczeń, z ok. 6,5 mln do 5,3 mln. W niektórych miastach obniżka przekroczyła zaś 30 proc.

Zrzeszające firmy z branży współdzielonej mobilności stowarzyszenie Mobilne Miasto wyjaśniło, że na słabnące wyniki wpływać może rozwijająca się oferta wypożyczanych na minuty hulajnóg elektrycznych. Podkreślono jednak, że hipoteza ta nie znajduje bezpośredniego potwierdzenia w danych. Innymi teoriami wyjaśniającymi jest słaby rozwój infrastruktury rowerowej w miastach, obawy użytkowników o bezpieczeństwo czy niska jakość rowerów miejskich.

Dyrektor ds. rozwoju systemów rowerowych Nextbike Polska Jakub Giza zaznaczył, że kolejnym powodem spadku zainteresowania może być naturalny dla konsumentów krok zakupu własnego roweru po 1-2 latach wykorzystywania miejskich jednośladów.

Organizacja wskazała, że w świetle tych danych inaczej jawią się oczekiwane w tym roku decyzje dot. systemów bikesharingu w Krakowie, Trójmieście i Warszawie. Operatorzy w dwóch pierwszych miastach wycofali się ze świadczenia usług na jesieni. W ubiegłym tygodniu władze Krakowa ogłosiły dialog techniczny dot. nowej platformy, a w stolicy toczy się przetarg na operatora systemu Veturilo na lata 2021-2028.

Publiczne rowery miejskie wynajmować można w stu polskich miastach. Dostęp do ok. 26 tys. jednośladów ma obecnie ok. 12 mln osób, jednak jedynie ok. 2,6 mln zarejestrowanych jest na poszczególnych platformach wypożyczania.