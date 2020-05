Raport: niemal połowa konsumentów gotowa poświęcić prywatność za lepsze ceny i oferty

Blisko połowa konsumentów gotowa jest poświęcić swoją prywatność w zamian za lepsze ceny i oferty handlowe. Użytkownicy zgadzają się też, aby rząd monitorował ich aktywność w mediach społecznościowych ze względów bezpieczeństwa - twierdzi moskiewska firma Kaspersky Lab.

Jednocześnie, jak zwraca uwagę w swoim najnowszym raporcie przedsiębiorstwo założone przez Jewgienija Kaspierskiego, dla wielu konsumentów nie jest jasne, jak działają zautomatyzowane systemy usług opartych na danych.

Eksperci na podstawie zgromadzonych w ankiecie danych oceniają, że ponad 40 proc. respondentów udostępniłoby swoje wrażliwe dane w zamian za zniżki w sklepach lub dostęp do specjalnych usług. Szczególnie istotne dla badanych są według Kaspersky'ego kwestie bezpieczeństwa. 51 proc. ankietowanych twierdzi, że zgodziłoby się na monitorowanie przez rząd ich aktywności w mediach społecznościowych w celach zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom.

Tymczasem rośnie liczba tzw. systemów oceny społecznej, które działają w oparciu o algorytmy analizujące zachowanie i preferencje użytkowników internetu. Początkowo, jak przypomina Kaspersky Lab, były one wykorzystywane przez instytucje finansowe i handel elektroniczny. Obecnie jednak stosowane są także w wielu innych sferach i sektorach - np. przez rządy, które chcą dzięki nim lepiej zarządzać usługami administracyjnymi.

Moskiewska firma z branży cyberbezpieczeństwa zwraca uwagę, że do upowszechnienia się algorytmów podejmujących decyzje przyczynił się również wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Na całym świecie wdrażane są zautomatyzowane systemy umożliwiające kontrolę przemieszczania się osób, możliwość dokonywania przez nie zakupów lub dostępu do usług publicznych - twierdzi Kaspersky Lab.

Z przygotowanego przez ekspertów tej spółki raportu wynika, że 46 proc. respondentów wie, iż systemy tego rodzaju są wykorzysytwane w różnych sektorach i usługach. 45 proc. ankietowanych ma jednak problemy ze zrozumieniem tego, jak działają. Konsumenci według Kaspersky'ego nie są w stanie określić, jak kalkulowany jest ich status w systemie oraz jak można na niego wpływać. Nieprzejrzysty jest również proces podejmowania przez algorytmy decyzji, które następnie wpływają na życie poszczególnych osób i całych grup społecznych.

Firma Kaspersky Lab ocenia, że wiele systemów oceny społecznej może być podatnych na manipulacje, takie jak np. możliwość obniżenia czyjejś liczby punktów (uprawniającej do dostępu np. do usług czy dóbr). Systemy te są narażone również na różne rodzaje ataków hakerskich, które mogą wpływać na mechanikę ich działania.

Specjaliści doradzają użytkownikom internetu, aby świadomie udostępniali informacje na swój temat. Jak dodają, dzielenie się danymi w sieci jest nieuniknione, mimo to ochrona prywatności wciąż jednak jest możliwa. Można to robić np. usuwając swoje konta w usługach cyfrowych, z których już się nie korzysta, a także kasując dane przeglądarek, takie jak historia odwiedzanych stron internetowych czy ciasteczka śledzące. Warto również, jak przypominają badacze z Kaspersky Lab, kontrolować to, jakie serwisy internetowe i usługi mają dostęp do danych z prywatnych kont poczty elektronicznej czy profili w mediach społecznościowych.