Raport o stanie cyfryzacji polskiego przemysłu zaskakuje i to pozytywnie

90 proc. polskich firm wskazało, że uczestniczy w transformacji cyfrowej. 34 proc. ocenia pozytywnie działania kadry zarządzającej we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0. - wynika z raportu firmy Endress+Hauser "Technologie, usługi i produkty zmieniające polski przemysł".

42 proc. badanych deklaruje, że ich firmy znajdują się na zaawansowanym etapie transformacji cyfrowej. To pozytywna wiadomość, świadcząca o tym, że świadomość potrzeby cyfryzacji w Polsce jest na wysokim poziomie.

74 proc. badanych za najważniejszy argument za transformacją cyfrową podaje optymalizację procesów, na drugim miejscu znalazła się chęć automatyzacji powtarzalnych prac (44 proc.).

Według respondentów największą barierą we wprowadzaniu rozwiązań Przemysłu 4.0 są ograniczenia budżetowe. 45 proc. firm odczuwa je we wdrażaniu innowacji.

O potrzebie cyfryzacji i rozwiązań Przemysłu 4.0. mówi się dużo, ale czy polskie firmy wiedzą, co kryje się za tymi pojęciami?

Maciej Sieczka, prezes Endress+Hauser Polska: - Według opublikowanego przez nas raportu „Technologie, usługi i produkty zmieniające polski przemysł” prawie połowa respondentów (42 proc.) deklaruje, że ich firmy znajdują się na zaawansowanym etapie transformacji cyfrowej. To dla nas bardzo pozytywna wiadomość, bo świadczy o tym, że świadomość potrzeby cyfryzacji w Polsce jest na wysokim poziomie.

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie celem transformacji cyfrowej

74 proc. badanych za najważniejszy argument stojący za transformacją cyfrową podawało optymalizację procesów w przedsiębiorstwie. To jednak za mało, żebyśmy mogli mówić o Przemyśle 4.0. Mam wrażenie, że cały czas mylimy go niekiedy z Przemysłem 3.0, w którym technologie cyfrowe pomagają nam w bieżącej pracy, ale nie idziemy o krok dalej, czyli nie wykorzystujemy tych danych do predykcji zdarzeń, na przykład awarii.

Obecnie bywa tak, że nawet w zakładach o wysokim poziomie cyfryzacji zarząd podejmuje decyzje na poziomie intuicji i doświadczenia pracowników, a nie na podstawie danych. W takich firmach brakuje jednego z fundamentów Przemysłu 4.0, czyli połączenia OT – Operational Technology z IT – Information Technology.

Cyfryzacja wciąż dotyka jedynie części produkcyjnej, stąd tak wiele osób jako najważniejsze wskazuje optymalizację procesów, a nie przechodzi o szczebel wyżej, czyli do części analitycznej. Z tego powodu wydaje mi się, że pomimo świadomości i dynamiki transformacji, wciąż jesteśmy w Polsce na wczesnym jej etapie.

Czy obecna sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna wymusza na polskich firmach cyfryzację? Czy też boją się one podejmować poważniejszych decyzji, czekając na spokojniejsze czasy?

- Widzimy, że cykle koniunkturalne są coraz krótsze i coraz mniej stabilne. Pod presją cen energii czy surowców jesteśmy w stanie podejmować nierozważne decyzje, które w dłuższym okresie mogą okazać się niekorzystne. Jeśli znamy precyzyjnie cały proces i jednostkowe koszty wytworzenia poszczególnych składników, jesteśmy w stanie go optymalizować i wpływać na marże. To ważne, jeśli chcemy uniknąć destabilizacji przedsiębiorstwa w przyszłości.

Bardzo istotnym elementem jest monitoring jakości

Jednocześnie warto pamiętać, że mówiąc o Przemyśle 4.0 nie mówimy jedynie o pomiarach ilościowych. Bardzo istotnym elementem jest także monitoring jakości. Takie opomiarowanie jest już dzisiaj dostępne w trybie online – jesteśmy w stanie mierzyć szereg parametrów jakościowych produktu i, jeśli nie spełnia on wymogów, korygować proces wytwórczy.

Rozwiązania Przemysłu 4.0 są w stanie także zabezpieczyć firmy przed odpływem kompetencji. W tym momencie branże mierzą się z odpływem kadry m.in. operatorów maszyn. Dzięki danym przechowywanym w systemach firmowych zakłady mogą łatwiej utrzymać wiedzę o organizacji. Jednocześnie wprowadzenie nowego pracownika trwa krócej, bo wszystkie informacje są cały czas w firmie. Nie zniknęły wraz z utratą doświadczonego pracownika.

Reasumując, uważam, że trudne i niepewne czasy sprzyjają byciu rozsądnym – podejmowaniu decyzji opierając się na danych i analizach, a nie na podstawie chwilowych emocji. Już odnosząc się bezpośrednio do Pana pytania, nie odnotowaliśmy znaczącego spadku zainteresowania cyfryzacją przedsiębiorstw.

Jakie cele i efekty polskie firmy chcą uzyskać dzięki cyfryzacji i rozwiązaniom Przemysłu 4.0?

- Tu ponownie przytoczę wyniki raportu. 74 proc. badanych za najważniejszy argument za transformacją cyfrową podaje optymalizację procesów. Na drugim miejscu znalazła się chęć automatyzacji powtarzalnych prac (44 proc.). Trzecim najbardziej popularnym argumentem za cyfryzacją okazała się chęć zwiększenia komfortu pracowników. Tak odpowiedziało 39 proc. ankietowanych.

Na jakie bariery we wprowadzeniu transformacji cyfrowej wskazują polskie firmy?

- Według respondentów badania największą barierą we wprowadzaniu rozwiązań Przemysłu 4.0 są ograniczenia budżetowe. 45 proc. firm odczuwa je we wdrażaniu innowacji.

Czasami jest to fakt, ale czasem kwestie budżetowe są tylko wymówką dla prawdziwych ograniczeń w postaci np. braku wiedzy. Łatwo jest powiedzieć „nas na to nie stać”. Prawda jest jednak taka, że przeprowadzając prace modernizacyjne można niewielkim kosztem wprowadzić takie rozwiązania, które przygotują fabrykę i jej personel na transformację w kierunku Przemysłu 4.0.

Przed cyfryzacją nie ma odwrotu. Przynosi wiele korzyści

Mając świadomość, że nie ma przed nią odwrotu, a także korzyści, jakie się z nią wiążą, łatwiej jest przy wymianie sprzętu podjąć decyzję o inwestycji w urządzenia nowszej generacji, gotowe do komunikacji 4.0. Zazwyczaj różnica w cenie nie jest znacząca, a zakup pozwala zbudować bazę pod integrację systemu i zbieranie danych.

Kolejny argument stojący za tym, że budżet często nie jest przeszkodą, jest fakt, że wiele firm oferuje już usługę sprzedaży wartości pomiarowej, a nie samych urządzeń. Nie musimy więc kupować produktów, ale otrzymujemy gotowy pomiar, a płacimy za niego w formie subskrypcji lub leasingu. Utrzymanie infrastruktury jest tutaj obowiązkiem dostawcy. Zamawiający jedynie płaci co miesiąc równą kwotę za tę usługę – to dla niego stały koszt operacyjny.

Dochodzimy więc do wniosku, że ograniczenia budżetowe mogą wydłużyć proces cyfryzacji, ale nie sprawiają, że jest ona dla przedsiębiorstw nieosiągalna.

Jak do tych zmian podchodzą pracownicy?

- Kolejne ograniczenie, poza budżetem, to podejście pracowników do Przemysłu 4.0. Chodzi tu o niechęć do cyfryzacji. Aż 33 proc. respondentów wskazało w naszym badaniu ten obszar jako wstrzymujący wprowadzanie rozwiązań Przemysłu 4.0.

Najczęściej taka niechęć wynika z nieznajomości technologii, a ta jest pochodną braku kompetencji. Dzieje się tak, mimo że wiedza o Przemyśle 4.0 jest szeroko dostępna i wielu dużych graczy rynkowych dzieli się tą wiedzą, niekoniecznie odpłatnie. Podnoszenie kompetencji cyfrowych to obecnie głównie inwestycja czasu, a nie dużych pieniędzy.

W których branżach cyfryzacja jest najdalej posunięta, a gdzie jest jeszcze na początkowym etapie, czy też nie ma jej wcale?

- Nasz raport o tym nie mówi. Z doświadczenia Endress+Hauser widzimy jednak, że rozwój cyfryzacji następuje dużo szybciej tam, gdzie jest to regulowane przez Unię Europejską i rząd. Najlepszym przykładem jest branża Life Science czy produkcja leków. Moderowanie procesów produkcji, dokładne monitorowanie procesu wytwarzania od komponentu po produkt finalny są w tej branży czymś naturalnym. Jednak zostało to wymuszone przez czynniki zewnętrzne, a nie wewnętrzne.

Drugą szybko cyfryzującą się branżą w Polsce jest biznes szeroko rozumianego Automotive. Zamówienia just on time i optymalizacja procesów jakości produkcji są od lat ekonomicznie uzasadnione. Mamy także branżę, którą nazywam Smart City. To szeroko rozumiana analiza wszystkich mediów zużywanych przez miasta takich jak prąd, gaz, ścieki czy śmieci. Są to elementy, które miasta, czasem z powodów regulacyjnych, ale często także z potrzeb ekonomicznych, muszą monitorować.

Poza branżami Life Science, Automotive i Smart City, także w branży spożywczej widzimy mocny trend cyfryzacji. Wynika on prawdopodobnie z potrzeby podnoszenia jakości produkcji i optymalizacji cen. Rynek Food & Health jest mocno konkurencyjny, więc także ekonomia wymusza na producentach bycie bardzo świadomymi, co i za ile wytwarzają.

Ostatnią z branż, o których warto wspomnieć, jest energetyka. Z uwagi na to, że jest to segment przemysłu wysokoemisyjnego, szczegółowe pomiary są niezbędne, jeśli chcemy ograniczać emisję do środowiska.

Jak Państwo oceniają zachowanie kadry firm, w których postępuje cyfryzacja i wdrażane są rozwiązania Przemysłu 4.0? Czy widzą oni potrzebę zmian czy też uważają, że dotychczasowe rozwiązania się sprawdzają i nic nowego nie jest potrzebne?

- Według raportu tylko 34 proc. respondentów ocenia pozytywnie skuteczność działania kadry zarządzającej we wdrażaniu rozwiązań Przemysłu 4.0. Jeśli porównamy ten wynik z 42 proc. badanych, którzy zadeklarowali, że ich firmy znajdują się na zaawansowanym etapie transformacji cyfrowej, to możemy założyć, że są to mniej więcej ci sami respondenci. Tam, gdzie zakłady wdrażają rozwiązania Przemysłu 4.0, tam też zarządy mogą być lepiej oceniane pod względem kompetencji cyfrowych.

Te liczby cieszą, jednak mam wrażenie, że nadal w wielu przedsiębiorstwach Przemysł 4.0 nie jest postrzegany w sposób całościowy. Skupiamy się na dość dużych kosztach inwestycji po stronie hardware’u, a nie dostrzegamy korzyści po stronie analitycznej, software’owej.

Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem

Przemysł 4.0 to także zwiększenia efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, a nie tylko samym procesem wytwórczym. Te korzyści to m.in. optymalizacja cen i bechmarkowanie produkcji. Jeśli połączymy chmurą kilka zakładów, to możemy porównywać różne zespoły produkcyjne, żeby wymieniać się informacjami i doświadczeniami.

Ale nie wszyscy dostrzegają potrzebę wdrażania Przemysłu 4.0?

Trend związany z wdrażaniem rozwiązań Przemysłu 4.0 jest widoczny w raporcie. Jednak moim zdaniem nie wszyscy dostrzegają pełnię korzyści wynikającą z połączenia IT z OT. Myślę, jednak, że ta świadomość w najbliższych latach będzie rosnąć. Już teraz przecież mówi się o Przemyśle 5.0.

Na uczelniach pojawiło się wiele studiów podyplomowych z tego zakresu. Duzi gracze rynkowi edukują poszczególne branże, produkty są bardziej dostępne i transparentne. Do tej edukacji dołączyły dość aktywnie firmy IT, które udostępniają software pomagający optymalizować produkcję. Od strony narzędziowej rynek w Polsce wygląda na tyle dojrzale, że kierunek cyfryzacji może tylko postępować. Nie ma już od tego odwrotu.

Obecnie jednym z głównych wyzwań dla firm w Polsce są rosnące ceny energii elektrycznej, gazu ziemnego i paliw płynnych. Na ile dzięki cyfryzacji można obniżyć koszty zakupu tych mediów?

- Zakup mediów jest dziś trudnym tematem, bo dostęp do nich nie jest już tak łatwy, jak jeszcze rok temu. Wykorzystując warstwę hardware’ową w zakładzie, możemy dzięki cyfryzacji optymalizować koszty energii, którą zużywamy. Jesteśmy w stanie wybierać media i kupować te, które w danym okresie są tańsze, np. energię solarną w lecie. Takiej analizy nie wykonuje w nowoczesnych zakładach człowiek z kartką papieru.

Zamiast tego możemy korzystać online z dużego zbioru danych i wynik otrzymać w znacznie krótszym czasie. Zarząd ma więc większą pewność przy podejmowaniu decyzji. Dzięki połączeniu IT z OT także działy finansowe wiedzą, jakie media są dostępne, po jakiej cenie oraz jak szybko są zużywane. Dzięki temu możemy kupować je w optymalnym czasie. To wszystko w myśl zasady Endress+Hauser – możesz kontrolować tylko to, co mierzysz.