Raport: Ośmiu na 10 Europejczyków chce, żeby sprzęty były naprawialne

80 proc. Europejczyków chce, żeby sprzęty elektroniczne nadawały się do naprawy, a 64 proc. oczekuje, że będą one działały dłużej niż przez pięć lat - wynika z unijnego badania opinii publicznej tzw. Eurobarometru.

Badanie dotyczyło stosunku mieszkańców UE i Wielkiej Brytanii do digitalizacji w życiu codziennym, w tym m.in. korzystania z urządzeń cyfrowych, udostępniania danych personalnych w sieci oraz dezinformacji.

Z opublikowanego w czwartek raportu wynika, że Europejczycy zdecydowanie chcą poprawienia żywotności urządzeń cyfrowych. Ośmiu na 10 respondentów uważa, że producent powinien zapewnić możliwość naprawiania sprzętu i ułatwić to, udostępniając części zamienne. Sześciu na 10 zapytanych oczekuje, że urządzenia elektroniczne będą nadawały się do użycia dłużej niż przez pięć lat, a 85 proc. poddałoby je recyklingowi. Co ciekawe, prawie trzech na 10 konsumentów przyznało, że informacja o tym, ile energii zużywają np. platformy internetowe, mogłaby wpłynąć na ich decyzję o korzystaniu lub rezygnacji z ich usług.

Według badania ponad połowa (59 proc.) konsumentów byłaby skłonna udostępnić przynajmniej część swoich danych personalnych w sieci, jeśli miałoby to poprawić jakość usług publicznych. Użytkownicy najchętniej udostępniliby dane, by poprawić jakość badań medycznych (42 proc.), reakcje służb na sytuacje kryzysowe (31 proc.), jakość usług transportowych czy działania mające na celu redukcję zanieczyszczeń środowiska (po 26 proc.).

Zdecydowana większość użytkowników (74 proc.), korzystających z mediów społecznościowych chce wiedzieć, jak wykorzystywane są ich dane. Większość z nich uważa także, że użyteczne byłoby posiadanie własnego cyfrowego ID, za pomocą którego mogliby się logować do wszystkich serwisów online i które umożliwiłoby im kontrolę nad tym, kto ma dostęp do ich danych.

W ramach badania sprawdzono również podejście Europejczyków do dezinformacji. 71 proc. badanych przyznało, że kilka lub kilkanaście razy w miesiącu natyka się na fałszywe informacje w sieci. Najwięcej takich przypadków zgłosili mieszkańcy Malty (73 proc.), Francji i Hiszpanii (66 proc.). Zdaniem konsumentów odpowiedzialność za radzenie sobie z dezinformacją powinny w pierwszej kolejności ponosić media, następnie władze danego kraju, a potem platformy społecznościowe.

Komisja Europejska opublikowała także raport z innego, jeszcze listopadowego badania unijnej opinii publicznej, dotyczący postrzegania przez Europejczyków sztucznej inteligencji. Wynika z niego, że co drugi mieszkaniec UE zgadza się z tym, że powinny zostać wprowadzone przepisy dotyczące etycznego wykorzystania AI. Zdaniem Europejczyków wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji przyniesie najwięcej korzyści w sektorze zdrowia. 80 proc. respondentów uważa jednak, że powinni zostać poinformowani, jeśli dana aplikacja czy usługi cyfrowe korzystają z AI.

"Badanie potwierdza, że Europejczycy są świadomi nowych możliwości, jakie technologia cyfrowa daje im w codziennym życiu. Ale jednocześnie chcą mieć lepszą kontrolę nad swoimi danymi cyfrowymi i tym, jak są one wykorzystywane" - powiedziała komisarz UE ds. cyfryzacji Margrethe Vestager.

W badaniu przeprowadzonym w grudniu ub.r. wzięło udział 27 tys. 498 respondentów z UE i Wielkiej Brytanii.