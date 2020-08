Raport: Rośnie liczba ataków hakerskich w chmurach

Hakerzy opracowali nową technikę w atakach phishingowych, wykorzystującą dobrze znane usługi chmurowe, jak np. Google Cloud, do podszywania się pod znane instytucje i infekowania komputerów - alarmują eksperci ds. cyberbezpieczeństwa.

Dzięki hostingowi w popularnych chmurach, jak Google Cloud czy Microsoft Azure, hakerzy tworzą strony podszywające się pod znane instytucje, które mogą nie wzbudzać podejrzeń nawet wśród ekspertów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, i w ten sposób infekują komputery - ostrzegają analitycy firmy Check Point, specjalizującej się w sektorze cyberbezpieczeństwa. I dodają, że technikę tę zaobserwowano również w atakach phishingowych, w których do hostowania stron wyłudzających dane wykorzystywane są usługi przechowywania w chmurze.

I tak np. w przypadku jednego z ataków wykrytego przez Check Point hakerzy przesłali na Dysk Google dokument PDF zawierający łącze do strony phishingowej i poprosili użytkownika o zalogowanie się do strony przy użyciu konta Office 365 lub adresu e-mail organizacji. Po wprowadzeniu danych użytkownik zostawał przekierowany do prawdziwego raportu PDF opublikowanego przez renomowaną globalną firmę konsultingową. W rzeczywistości jednak jego dane logowania trafiły do hakerów. Jako, że strona phishingowa znajdowała się w Google Cloud Storage, nie wzbudzała żadnych podejrzeń, zaś atak udało się wykryć dopiero po wyświetleniu kodu źródłowego witryny.

W tamtej sytuacji Google zablokowało adres URL powiązany z atakiem i zatrzymało projekt hakerski. Eksperci ostrzegają jednak, że liczba tego typu złośliwych ataków rośnie. Dlatego też internauci powinni zwracać szczególną uwagę na podejrzanie wyglądające domeny (np. z błędem w nazwie) lub strony internetowe bez certyfikatu HTTPS, czyli symbolu kłódki wyświetlającego się po lewej stronie paska adresu przeglądarki.