Raport: rosyjskie operacje informacyjne wciąż aktywne

Rosyjskie operacje informacyjne, które realizowano na zlecenie Kremla przed wyborami prezydenckimi w USA z 2016 r., są nadal prowadzone i ukierunkowane na wzbudzanie podziałów w krajach Zachodu i dyskredytację demokracji - wynika z najnowszego raportu firmy Graphika.

Według cytowanego przez agencję Associated Press raportu sieć kont angażujących się w realizację działań prowadzonych w ramach tych operacji informacyjnych została przez badaczy nazwana "Secondary Infektion", a celem jej sformowania było wykorzystanie przez Rosję mediów społecznościowych jako narzędzi polaryzacji amerykańskiego społeczeństwa przed wyborami prezydenckimi z 2016 r.

Działania "Secondary Infektion" zaobserwowano również w innych krajach, takich jak Ukraina, Francja, Wielka Brytania i in. Według badaczy od 2014 roku konta wchodzące w skład sieci zamieściły tysiące postów na ponad 300 platformach internetowych i społecznościowych.

Do treści, jakie były umieszczane w ramach operacji informacyjnych realizowanych na zlecenie Kremla, należy zaliczyć materiały ukierunkowane na wzbudzanie niechęci do muzułmanów i imigrantów, oskarżające kontrkandydatkę Donalda Trumpa w wyścigu o fotel prezydencki z 2016 r. Hillary Clinton o morderstwo, a także nazywające niemiecką kanclerz Angelę Merkel alkoholiczką. W niektórych postach w mediach społecznościowych wykorzystywano sfabrykowane dokumenty bądź nieprawdziwe treści takie jak fałszywy, spreparowany wpis na Twitterze rzekomo pochodzący od amerykańskiego senatora Marka Rubio, który oskarżał Brytyjczyków o szpiegowanie Donalda Trumpa.

Jednym z głównych celów działań prowadzonych przez sieć "Secondary Infektion" była Ukraina, którą w przekazie propagandowym dystrybuowanym w ramach operacji starano się przedstawić jako kraj niezwykle skorumpowany. Inne działania wymierzone były w USA oraz Europę, którą starano się przedstawić jako słabą. W ramach jednej z ostatnich kampanii dystrybuowano przekaz głoszący, jakoby koronawirus został stworzony w amerykańskich laboratoriach jako broń biologiczna.

Eksperci związani z firmą Graphika zajmującą się analityką mediów społecznościowych skompilowali raport, który szeroko ilustruje działanie sieci "Secondary Infektion" na przestrzeni lat. Ich zdaniem operacje prowadzone przez tę grupę w porównaniu z innymi realizowanymi przez Rosję działaniami w sferze informacyjnej różnią się tym, że dbano o zacieranie śladów, nawet jeśli miało to wpłynąć na skuteczność podejmowanych kroków. Wiele fałszywych tożsamości i kont w mediach społecznościowych było wykorzystywanych jednokrotnie, po to, aby utrudnić wyśledzenie sieci zaangażowanej w realizację działań. Praktyka ta jednak, jak wskazuje dyrektor ds. śledczych Graphiki Ben Nimmo, utrudniała realizatorom kampanii zbudowanie sieci profili dysponujących bazą rzeczywistych, uwiarygadniających ich działania odbiorców, co znacznie ułatwia realizację operacji dezinformacyjnych.

W raporcie opracowanym przez Graphikę stwierdzono, że "niemal żadne z podejmowanych (przez Rosję - PAP) działań nie odniosło wymiernych skutków". Sieć "Secondary Infektion" została wykryta w ubiegłym roku, po tym jak Facebook usunął kilka kont związanych z prowadzonymi przez tę sieć działaniami. Konta powiązane z tą siecią ze swoich zasobów usunął również popularny serwis wymiany opinii Reddit, który odkrył, że profile te były wykorzystywane do prowadzenia wycieków poufnych rządowych dokumentów na kilka dni przed wyborami powszechnymi w Wielkiej Brytanii.