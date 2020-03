Raport: USA muszą podejmować więcej działań, aby powstrzymać cyberataki

USA muszą podejmować więcej działań na rzecz powstrzymania cyberataków, w tym m.in. pogłębić współpracę sektora publicznego z prywatnym oraz przeprowadzić reformy - stwierdziła w swoim raporcie ponadpartyjna komisja Cyberspace Solarium działająca w ramach amerykańskiego Kongresu.

"Cyberatak na dużą skalę na krajową infrastrukturę krytyczną i system gospodarczy może doprowadzić do powstania chaosu i długotrwałych szkód, które przewyższą straty wywołane pożarami w Kalifornii, powodziami na środkowym zachodzie USA i huraganami z południowego wschodu kraju" - napisali w liście skierowanym do amerykańskich polityków szefowie komisji Angus King i Mike Gallagher.

Według komisji, rozwiązaniem jest przede wszystkim zwiększenie zdolności USA do odpierania cyberataków. Oznacza to konieczność globalnego podniesienia norm cyberbezpieczeństwa oraz wyeliminowanie łatwych do zaatakowania celów w amerykańskiej infrastrukturze. Cyberspace Solarium zarekomendowało w tym celu m.in. powołanie narodowego dyrektora ds. cyberprzestrzeni, a także uchwalenie przez Kongres prawa ochrony danych osobowych i prywatności na poziomie federalnym.

W liczącym 182 strony raporcie komisji czytamy, że USA są obecnie najbardziej narażone na cyberataki o charakterze destabilizującym. Komisja oceniła, że największym zagrożeniem ze strony cyberprzestępców są szkody, jakie może wywołać ich działalność - nie zaś wykradanie danych czy szpiegostwo. Wnioski te wyciągnięto m.in. na podstawie analizy wielu ataków z użyciem oprogramowania szyfrującego dla okupu (ransomware), do których dochodziło w USA w ubiegłym roku. Ich celami były zarówno lokalne władze w miastach i regionach, jak i np. szkoły oraz placówki ochrony zdrowia.

Eksperci wskazują, że aby skutecznie odpierać tego rodzaju ataki, USA muszą zbudować zdolności obronne i stworzyć procedury pozwalające na szybkie usuwanie ich skutków.

Komisja Cyberspace Solarium powstała w 2019 roku. Jak czytamy na stronie internetowej tego zespołu, celem jego działania jest "wypracowanie konsensusu w zakresie strategicznego podejścia do obrony USA w cyberprzestrzeni".