Raport: w 2019 r. rosła liczba ofert pracy na nieprogramistyczne stanowiska

W 2019 r. nastąpił zauważalny wzrost liczby ogłoszeń o pracy w branży IT na stanowiskach, na których nie jest wymagana znajomość języków programowania - wynika z danych zebranych przez portal No Fluff Jobs.

Według raportu pracodawcy są świadomi tego, że posiadanie w swoich strukturach przeszkolonych specjalistów z takich dziedzin jak wsparcie (zarobki na poziomie 7 tys. zł w pierwszym półroczu 2019 r.) czy obsługa klienta jest kluczowe dla zespołów. Firmy starają się zagospodarować takie obszary jak analityka biznesowa czy zarządzanie projektami - w czołówce znalazły się Business Analysis, Project Management czy Business Intelligence.

Wśród ofert pracy na stanowiska programistyczne w 2019 r. najczęściej pojawiały się te dla specjalistów znających język JavaScript, który utrzymuje się na pozycji lidera już od kilku lat. Mimo rosnącej liczby publikowanych ogłoszeń o pracę, procentowy udział Java Scriptu nie zmienił się w stosunku do poprzedniego roku. Na drugim miejscu uplasowała się Java, która zadomowiła się na dobre jako podstawa na backendowych stanowiskach.

Tempo wzrostu wynagrodzeń w przypadku obu tych najpopularniejszych języków stale rośnie - tylko w pierwszym półroczu 2019 r. wzrosły one odpowiednio o 5,46 proc. do 13,5 tys. zł i o 6,38 proc. do 12,5 tys. zł.

Trzecie miejsce w zestawieniu najczęściej występujących technologii, tak samo jak przed rokiem, zajął język .NET. Według ofert pracy za pierwsze półrocze 2019 r. specjaliści w tej dziedzinie zarabiają nawet 13 tys. zł.

Z danych zebranych przez platformę No Fluff Jobs wynika, że ogłoszeń z oznaczeniem "Big data" w 2019 r. było 164 proc. więcej niż przed rokiem, a SQL w ofertach pojawiało się 78 proc. częściej.

"Analiza danych jest potrzebna i coraz bardziej doceniania zarówno na poziomie funkcjonowania usług, jak i na poziomie funkcjonowania całych organizacji. Na poziomie firmy - pozwala zauważyć niepotrzebną pracę zespołu projektowego, zmniejszyć lub usunąć zbędne zadania, co naturalnie prowadzi do redukcji kosztów wytwarzania i utrzymania systemów IT" - oceniła dyrektor operacyjna No Fluff Jobs Magda Gawłowska-Bujok.

Te dwie technologie są również bardzo atrakcyjne w kontekście wynagrodzeń. Specjaliści Big data w 2019 r. mogli liczyć na pensję brutto na poziomie 13 -19 tys. zł, a SQL od 10 tys. do 15 tys. zł.

W rankingu najgorętszych trendów warto odnotować też kolejne duże wzrosty w liczbie ogłoszeń z oznaczeniami Android (+79 proc.), gdzie zarobki wynoszą prawie 12,3 tys. zł i Python (+56 proc.), z którego znajomością można spodziewać się wynagrodzenia w wysokości 13,5 tys. zł.

Dane pochodzą z 9006 ogłoszeń opublikowanych w serwisie No Fluff Jobs od 1 stycznia 2019 do 13 grudnia 2019 roku.