Raport ze wstępnej analizy dla polskiego 5G już na biurku premiera

Zakończyły się prace nad raportem ze wstępnej analizy dla #Polskie5G w paśmie 700 MHz - poinformowała w środę irma Exatel. Jak dodano, raport został przekazany Prezesowi Rady Ministrów.

Prace prowadzone były przez zespół roboczy złożony z przedstawicieli Exatel, PFR, Polkomtel, P4, Orange Polska oraz T-Mobile Polska ze wsparciem doradczym spółek NetWorkS! oraz Accenture Sp. z o.o.

5G to najnowsza technologia łączności, która jest na etapie tzw. walidacji, czyli dokładnego sprawdzania parametrów technicznych sieci.

Exatel wraz z Polskim Funduszem Rozwoju i czterema operatorami Orange Polska, T-Mobile Polska, Polkomtelem i Play pracują nad modelem biznesowym budowy wspólnej infrastruktury dla pasma 700 MHz, czyli tzw. modelu hurtowego, w którym państwo ma większościowe udziały i udostępnia całą częstotliwość 700 MHz, a operatorzy - infrastrukturę pasywną i wkłady finansowe.

"Sygnatariusze Memorandum of Understanding - porozumienia zawartego 28 października 2019 roku w sprawie opracowania modelu biznesowego dla spółki #Polskie5G" - zakończyli prace nad analizą wstępną dla tego projektu. Raport podsumowujący zrealizowane prace zawiera trzy modele wykonalności dla budowy jednolitej sieci w technologii 5G w paśmie 700 MHz" - poinformowano w komunikacie przesłanym przez Exatel.

Jak dodano, modelowanie obejmowało aspekty ekonomiczne oraz techniczne, w tym planowanie homogenicznej sieci radiowej na terytorium całego kraju, analizę sposobu współdzielenia infrastruktury i zasobów oraz możliwość wykorzystania #Polskie5G na potrzeby Bezprzewodowej Sieci Łączności Specjalnej.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio -, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

Komisja Europejska chce, by do końca 2020 r. sieć 5G działała przynajmniej w jednym mieście każdego kraju członkowskiego, a do 2025 r. powinny mieć ją wszystkie duże miasta w UE oraz główne szlaki transportowe. Główne parametry sieci 5G to 1 Gb/s transferu, a także opóźnienie mniejsze niż 5 milisekund oraz obsługa ponad 100 urządzeń na metr kwadratowy powierzchni.

W maju tego roku minister cyfryzacji Marek Zagórski mówił, że sieć 5G powinna ruszyć w Polsce zgodnie z wcześniejszymi planami, czyli do końca tego roku.

"W dalszym ciągu aktualny jest plan budowy sieci (5G - PAP) w taki sposób, żeby zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, sieć 5G została komercyjnie uruchomiona w tym roku. (...) Należy się spodziewać, że będzie stopniowo uruchamiana przez wszystkich operatorów i stopniowo w kolejnych miastach i obszarach Polski" - mówił wtedy Zagórski.

Plan zakłada, że do 2025 roku we wszystkich dużych miastach Unii Europejskiej i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych sieć 5G będzie dostępna.