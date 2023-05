Rawlplug mimo wzrostu na krajowym rynku obniża zyski

Odczuwalne zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle spowolnienie było powodem znacznego spadku wyników grupy Rawlplug. Podczas gdy przychody pozostały na niemal niezmienionym poziomie, zyski odnotowały dwucyfrowe spadki.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Rawlplug w pierwszym kwartale tego roku wzrosły o 1,2 proc. i wyniosły 313,471 mln zł.

Zysk EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) osiągnął poziom 39,182 mln zł i był o 30,0 proc. niższy niż przed rokiem.

Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 11,222 mln zł. To spadek o 73,7 proc.

W pierwszym kwartale 2023 roku sprzedaż krajowa wyniosła 96,853 mln zł, co oznacza wzrost o 12,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Firma zaznacza, że wszelkie działania „krajowych sił sprzedażowych nakierowane są na pozyskanie klientów z segmentów wyrobów specjalnych – utrzymanie poziomu sprzedaży będzie w dużej mierze uzależnione od rozwoju segmentów rynków dotąd nieobsługiwanych”.

Sprzedaż zagraniczna grupy Rawlplug w omawianym okresie wyniosła 216,618 mln zł i była o 3,3 proc. niższa niż przed rokiem. Sprzedaż zagraniczna stanowi obecnie 69,1 proc. całości sprzedaży.

Europejskie rynki w stagnacji, w Azji popyt zostaje wysoki

Biorąc pod uwagę obsługiwane przez firmę rynki, to pierwszy kwartał tego roku charakteryzował się podobną dynamiką popytu na rynku budowlanym jak w drugim półroczu 2022 roku. Grupa informuje, że dzięki sprzedaży do nowych nabywców, wprowadzeniu na rynek nowych wyrobów oraz dynamicznemu wzrostowi sprzedaży poza Europą, zanotowała wzrost sprzedaży rok do roku.

„Na rynku europejskim popyt w branży budowlano-montażowej w pierwszym kwartale 2023 roku utrzymywał się na poziomie podobnym do czwartego kwartału 2022 roku, a znacząco niższym niż w analogicznym kwartale 2022 roku. (…) Na rynkach Azji i Australii popyt utrzymuje się na wysokim poziomie. Na Bliskim Wschodzie widać polepszenie koniunktury, a na pozostałych rynkach rośnie świadomość marki Rawlplug oraz zwiększane są zasoby handlowe” – czytamy w komunikacie spółki.

W przypadku branży przemysłowej, sprzedaż w spółce Koelner Rawlplug IP Oddział w Łańcucie w pierwszym kwartale roku utrzymała poziom z analogicznego okresu ubiegłego roku. „Słaba dynamika wzrostu sprzedaży jest bezpośrednią konsekwencją spowolnienia gospodarczego, które możemy zaobserwować w branży elementów złącznych, tak na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych. Spadek popytu i wyraźną stagnację dało się również zaobserwować w segmentach rynku kluczowych dla realizacji sprzedaży wyrobów produkowanych w fabryce w Łańcucie, takich jak branża motoryzacyjna czy przemysłowa” – czytamy w komunikacie spółki.

Rekordowa inflacja, wysokie ceny energii i surowców to przyczyna spadku zysków

Zarząd Rawlplug poinformował, że rekordowa inflacja, wysokie ceny energii, gazu i innych surowców to podstawowe czynniki, które negatywnie wpłynęły na koszty produkcji w Łańcuckiej Fabryce. „W połączeniu z rosnącą presją cenową ze strony klientów, skutkowało to spadkiem cenowej konkurencyjności oferty spółki w porównaniu do konkurentów z Turcji, Indii czy Dalekiego Wschodu” – czytamy w komunikacie spółki.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 26,880 mln zł, a to oznacza spadek o 41,7 proc. w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) osiągnął natomiast poziom 39,182 mln zł i był o 30,0 proc. niższy niż przed rokiem. Grupa Rawlplug w pierwszym kwartale 2023 roku osiągnęła zysk netto w wysokości 11,222 mln zł. To spadek o 73,7 proc.

Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, a ponadto produkcją oraz dystrybucją.

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej akcjonariuszami są: Amicus Poliniae (53,6 proc. głosów), prezes Radosław Koelner (9,8 proc.), PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne (9,01 proc.) i Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne (8,73 proc.).