Razer postawi automaty z maskami w Singapurze i rozda pierwsze 5 mln z nich

Producent akcesoriów dla graczy Razer planuje postawić automaty do sprzedaży maseczek w Singapurze. Pierwsze pięć milionów z dostarczonych do nich masek będzie rozdane mieszkańcom bezpłatnie, a następnie rozpocznie się sprzedaż – podała w środę agencja Reutera.

Automaty zostaną ustawione w galeriach handlowych należących do firmy Frasers Property i w centrach co-workingowych JustCo, znajdujących się w biznesowej dzielnicy miasta-państwa. Maszyny mają rozpocząć działanie 1 czerwca, gdy władze Singapuru najprawdopodobniej zniosą nakaz pozostawania w domu. Klienci będą obsługiwać system za pomocą aplikacji wirtualnego portfela Razer Pay.

Znany z produkcji myszek, klawiatur, słuchawek i innych akcesoriów dla graczy Razer był jedną z firm, która zmieniła swoją produkcję i rozpoczęła wytwarzanie maseczek oraz innych epidemicznych środków ochronnych. Po zmianie linii w zakładzie na terytorium Singapuru w kwietniu przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z wytwórcą plastiku Sunningdale Tech. Ma to pozwolić na dwukrotne zwiększenie produkcji maseczek do poziomu ok. 10 mln na miesiąc - wskazał Reuter.

Władze Singapuru w zeszłym miesiącu nałożyły na obywateli obowiązek noszenia maseczek na twarz w miejscach publicznych. Kraj ma narodowe rezerwy środków ochronnych i rozdał obywatelom wielorazowe maseczki. Rząd szukał też jednak niezależnych dostawców środków ochronnych i pracował nad stworzeniem ich lokalnego wytwórstwa.

