RDC z pomocą obywatelom Ukrainy; specjalne serwisy od poniedziałku

W poniedziałek na antenie Radia dla Ciebie oraz na stronie rdc.pl zostaną uruchomione specjalne serwisy informacyjne dedykowane osobom z Ukrainy. Jak podaje stacja, znajdą się w nich informacje, poradniki, mapy, istotne numery telefonów.

Specjalne serwisy na antenie Radia dla Ciebie od poniedziałku do piątku będą emitowane co godzinę, od 11.30 do 18.30. Na stronie rdc.pl będzie też specjalny serwis poświęcony Ukraińcom przyjeżdżającym do Polski - porady ekspertów i praktycznie informacje o tym, gdzie i jak szukać pomocy.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych oraz online na www.rdc.pl/rdcplayer.