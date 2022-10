Recesja każe na nowo przeliczyć projekty Przemysłu 4.0

Wchodzimy w recesję. Firmy będą zatrzymywać inwestycje (CAPEX). Może się to odbić negatywnie na wdrażaniu nowych technologii - powiedział Paweł Dziekoński, wiceprezes zarządu Fakro, na konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

Jak mówi Paweł Dziekoński, wiele firm nie ma wypracowanej nadwyżki finansowej. Część będzie się ocierać o straty, inne w nie wejdą. Sytuację pogarsza wzrost kosztów nowych rozwiązań. Warto więc zadać sobie pytanie, czy teraz, gdy różne branże tracą klientów z powodu spowolnienia gospodarczego, warto rozwijać Przemysł 4.0. Tym bardziej, że jest na to potrzebne „wiadro pieniędzy”.

Wizja bez pieniędzy to halucynacja - powiedział Paweł Dziekoński, wiceprezes zarządu Fakro, na konferencji Nowy Przemysł 4.0, podkreślając, że w przypadku wdrażania nowych technologii w grę wchodzą duże nakłady. Niestety, spowolnienie gospodarcze każe weryfikować plany.

- Jeżeli jest to już trwający, długoterminowy proces, zaplanowany na kilkanaście lat, to nawet techniczna recesja nie może go rozmontować. Trzeba dopasować harmonogramy do nowej rzeczywistości finansowej i dalej go prowadzić. Natomiast nowe projekty, które nie wyszły jeszcze ze stadium planów, trzeba przeliczyć na nowo - ocenia wiceprezes Fakro.

Jego zdaniem, mimo dużych nakładów potrzebnych na wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0, może on dać firmie dużą premię za integrację jej pracy. Kluczem do niej jest zebranie odpowiednio dużej liczby danych, które poddane analizie, będą przynosić profity.

- Dziś w firmach standardem jest, że jedna osoba w zarządzie odpowiada za produkcję, druga za informatykę. Każdy ma swoje priorytety, które czasami się rozjeżdżają. Przemysł 4.0 wymaga innego podejścia. Trzeba być jednak bardzo racjonalnym. Sam upgrade technologii to za mało. Trzeba go przełożyć na dodatkową wydajność. Inaczej po planach zostaje firmie kosztowy gadżet. Trzeba jednak próbować, bo samo skalowanie starej technologii niewiele już da, a u nas, w Fakro, odbywa się prawdziwa bitwa o każdą minutę mniej przypadającą na produkcję okna - zauważa Paweł Dziekoński.

