Redaktor naczelny "NTW": artyleria rakietowa powinna być priorytetem

Artyleria rakietowa powinna należeć do priorytetów wzmacniania polskiej armii; zakupy z Korei Południowej pozwalają oczekiwać znacznego udziału polskiego przemysłu w tym programie – ocenił redaktor naczelny miesięcznika "Nowa Technika Wojskowa" Mariusz Cielma.

W środę w Warszawie ma zostać podpisana umowa ramowa w sprawie zakupu 288 wieloprowadnicowych wyrzutni K239 Chunmoo produkowanych przez grupę Hanwha. 18 pierwszych wyrzutni, na podwoziach Jelcz, ma zostać dostarczonych wraz z amunicją w 2023 r. Z umowa wiążą się planowane zamówienia w polskim przemyśle, który ma dostarczyć pojazdy dowodzenia, wozy zabezpieczenia technicznego, wozy amunicyjne oraz wozy ewakuacji technicznej.

"Inwestycje w artylerię rakietową powinny należeć do priorytetów rozbudowy potencjału Wojska Polskiego. O tym było wiadomo jeszcze przed konfliktem w Ukrainie. Polska miała duże plany związane z programem Homar, wojna w Ukrainie jasno pokazała, że nie ma dziś w zasadzie szans na pokonanie klasycznego przeciwnika, jeżeli nie dysponuje się narzędziami, które mogą razić jego zaplecze" - powiedział Cielma PAP.

Przypomniał, że w "pierwotne plany dotyczyły nieco ponad 50 wyrzutni, w strategicznym przeglądzie obronnym przeprowadzonym, gdy ministrem obrony był Antoni Macierewicz, padały liczby ponad 160 takich wyrzutni". "Obecny szef MON, niewątpliwie w związku z tym, że wyrzutnie rakietowe dalekiego zasięgu, w tym HIMARS, mają duży udział w zdolnościach ukraińskiej armii, zamierza kupić wręcz ogromną, rekordową liczbę 500 wyrzutni" - dodał.

"Aby przyspieszyć realizację tego zamiaru i zapewnić jak największy udział polskiego przemysłu, zamówienie podzielono na dwie części. Wiadomo, że z Amerykanami trudno rozmawia się o transferach technologii, ale choćby ze względu na interoperacyjność wojsk, współdziałanie na polu walki, pozostawiono plan zakupu 200 kolejnych HIMARSÓW. Zarazem jest +druga noga+ - zakupy w Korei" - powiedział Cielma. W 2019 r. Polska zamówiła w USA 20 zestawów - tym dwa ćwiczebne - wyrzutni HIMARS produkowanych przez koncern Lockheed Martin. W maju br. MON wystąpiło z zapytaniem ofertowym w sprawie 500 kolejnych wyrzutni.

Ciemla zwrócił uwagę na "duże oczekiwania związane z tym, że koreański system da możliwości zbliżone do amerykańskich HIMARS-ów, a zarazem będzie to produkt wysoce spolonizowany, z dużym udziałem polskiego przemysłu". "Mówi się, że ma to być powrót do koncepcji programu Homar sprzed blisko dekady - chcemy kupić system rakietowy z pociskami, natomiast platforma przenosząca wyrzutnie, systemy dowodzenia i łączności mają być krajowe" - zauważył.

Zwrócił uwagę, że strona polska chce - oprócz kompetencji w produkcji pocisków przeciwlotniczych, które ma dać zakup pocisków CAMM i kooperacja z Brytyjczykami - zyskać zdolności do produkcji pocisków ziemia-ziemia. Dodał, że w przypadku systemu koreańskiego mniejszy pocisk ma - podobnie jak w systemie HIMARS - zasięg ok. 80 km, "ale w grę wchodzi też to, o czym marzą dzisiaj Ukraińcy, którzy uważają, że gdyby dostali pociski o zasięgu 300 km, mogliby dużo szybciej wyzwolić swoje terytorium". "Polska jest zainteresowana zakupem pocisków o zasięgu 300 km. Miejmy nadzieję, że także z tym będzie związany transfer technologii dla naszego przemysłu" - powiedział szef "NTW".