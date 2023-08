Redge Technologies we współpracy z NPAW będzie podnosić jakość streamingu

NPAW we współpracy z Redge Technologies pomoże usprawnić funkcje analityczne w platformach streamingowch.

Redge Technologies, lider technologii OTT (usługa polegająca na dostarczaniu zawartości, usług lub aplikacji za pośrednictwem sieci internet bez bezpośredniego zaangażowania dostawcy usługi dostępu do internetu), połączył swoje siły z firmą technologiczną NPAW w celu podniesienia jakości usług streamingowych.

Redge Technologies jest dostawcą Redge Media rozwiązania technologicznego dla streamingu. Polega ono na dostarczeniu komponentów technologicznych niezbędnych do uruchomienia telewizji internetowej. Partnerstwo z NPAW rozszerza funkcjonalność platformy o zaawansowane funkcje analityczne.

NPAW z kolei, oferuje rozwiązania do monitorowania jakości strumieniowania treści (QoE), wydajności aplikacji, a także takie, które umożliwiają dokładną analizę zachowań widzów i skuteczność reklam. Platforma jest oferowana w modelu SaaS i jest zgodna z wymaganiami RODO/GDPR – informuje producent.

- Z entuzjazmem rozpoczynamy współpracę z Redge oraz jego klientami, mając na celu wdrożenie podejścia opartego na danych do strumieniowego przesyłania wideo, co przyczyni się do optymalizacji biznesu i dostarczenia doskonałych wrażeń wizualnych - skomentował Till Sudworth, dyrektor ds. marketingu w NPAW.

- Naszym zobowiązaniem jest dostarczanie kompleksowej i bogatej funkcjonalnie platformy technologicznej, a jednocześnie dbanie o najwyższy poziom jakości streamingu. Rozwiązanie NPAW pozwala nam na ciągłe monitorowanie zarówno jakości, jak i zaangażowania użytkowników końcowych. To dodatkowa wartość, z której mogą korzystać nasi klienci - zaznaczył Marek Szymczak, dyrektor sprzedaży i Partner Manager w Redge Technologies.