Rękawice z Hongkongu pozwolą na nowe odczucia w metauniwersum

Naukowcy z Hongkongu ogłosili postępy w opracowaniu rękawic imitujących teksturę przedmiotów „dotykanych” w wirtualnej rzeczywistości. Początkowo wynalazek miał pomóc niewidomym, ale już wiadomo, że posłuży również do wzbogacenia przeżyć w metauniwersum.

Dzięki odpowiedniemu sprzętowi użytkownik w metauniwersum będzie mógł odczuwać więcej doznań.

Badacze z hongkońskiego uniwersytetu połączyli siły z naukowcami z Tencentu, by opracować rękawice z dużą czułością odtwarzające różne powierzchnie i tekstury.

Zakupy online pozwalające na dotknięcie materiału to obiecująca perspektywa.

Dzisiejszy internet, pomimo szerokiego wachlarza zastosowań, dostarcza głównie wrażeń wzrokowych i słuchowych. Sieć przyszłości ma rozszerzyć i wzbogacić doznania poprzez wykorzystanie dodatkowych zmysłów w wirtualnej rzeczywistości. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, użytkownicy nie będą już wyłącznie sprowadzeni do roli widzów, ale otworzy się przed nimi możliwość wchodzenia w interakcje na zupełnie nowym poziomie. Komunikacja odbywałaby się przy pomocy cyfrowych postaci, które mogłyby ze sobą grać, pracować, czy prowadzić transakcje handlowe, a nawet odczuwać swój dotyk.

Rękawica, która pozwala pogłaskać wirtualnego kota w wirtualnym świecie

Prawdziwa immersja w wirtualny świat stworzony na bazie technologii VR (wirtualna rzeczywistość) i AR (połączenie rzeczywistości cyfrowej z fizyczną) będzie wymagać odpowiedniego sprzętu. Badacze z hongkońskiego uniwersytetu połączyli siły z naukowcami z Tencentu, by opracować rękawice z dużą czułością odtwarzające różne powierzchnie i tekstury.

Wynalazek ma znaleźć szerokie zastosowanie, poczynając od pomocy osobom niewidomym, które mogłyby wyczuć kształt liter bez konieczności uczenia się schematów kropek alfabetu Braille’a. Lider grupy badawczej profesor Yang Zhengbao widzi także zastosowanie wynalazku w formie surowej, występującej jako elektrody zamontowane w odzieży profesjonalistów- astronautów, strażaków czy nurków - którzy mogliby wyczuwać drobne elementy nawet w grubych roboczych rękawicach.

Opisując projekt naukowcy pochwalili się odtworzeniem uczucia głaskania sierści wirtualnego kota. Otwiera to też możliwości dla graczy pragnących całkowitego zanurzenia w świecie gry. W kontekście metauniwersum pozwoliłoby to na wniesienie e-commerce na zupełnie inny poziom. Zakupy online pozwalające na dotknięcie materiału to obiecująca perspektywa, zwłaszcza w zestawieniu tylko ze zdjęciami odzieży nie oddającymi ich tekstury. Przed naukowcami wciąż stoi zadanie zsynchronizowania wynalazku z oprogramowaniem, tak by wrażenie dotykanej powierzchni pokrywało się z wyświetlanym obrazem.

Światowi giganci stawiają na wirtualne uniwersum. Tam są peniądze

Agencja Reutera donosi, że chiński Tencent pracuje także nad dodatkowymi sprzętem i oprogramowaniem, pozwalającymi na wykorzystanie potencjału internetu następnej generacji. Wiadomości na ten temat są póki co skąpe, ale oprócz rękawic Tencent prowadzi prace nad zestawem słuchawkowym do wirtualnej rzeczywistości.

Budowę wirtualnego uniwersum za cel postawił sobie m.in. Mark Zuckerberg. Zmiana nazwy Facebooka na Meta jest bezpośrednio połączona z projektem, którego podjęła się firma miliardera. Również Microsoft stanął do wyścigu o wykreowanie metauniwersum, zwracając szczególną uwagę na uatrakcyjnienie biznesowych spotkań online.

