Rekord Polski prezesa i zarządu CD Projektu zaniepokoił inwestorów

CD Projekt przeznaczył równowartość aż 68 procent zysku netto wypracowanego w 2021 roku na wypłaty nagród dla zarządu spółki. Członkowie władz spółki otrzymają łącznie 142 miliony złotych. Najwięcej przypadnie współzałożycielowi, akcjonariuszowi i prezesowi spółki Adamowi Kicińskiemu. Za wysoką sprzedaż gry Cyberpunk 2077 dostanie 24,2 miliony złotych premii plus ponad milion złotych wynagrodzenia rocznego. Wiele wskazuje na to, że ożywiona dyskusja na ten temat będzie prowadzona na najbliższym walnym zgromadzeniu CD Projektu.

Premiera gry Cyberpunk 2077 nie okazała się spektakularnym sukcesem, a zarząd i tak zainkasuje 142 miliony złotych premii. Adam Kiciński przechodzi także do historii polskiej giełdy jako nowy rekordzista, jeśli chodzi o wielkość poborów ze spółki. Ze swoimi 25,5 milionami złotych prezes CD Projektu przegonił prezesa Comarchu Janusza Filipiaka z jego 25,4 milionami.

Mechanizm wynagradzania władz spółki powinien być uzależniony, obok wyników finansowych, od oceny gry dokonanej przez klientów - uważa dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Piotr Cieślak.

CD Projekt - dzięki ugodzie w amerykańskim sądzie - uniknął procesu w sprawie wprowadzania w błąd przed premierą nowej gry.

Dyskusja dotycząca równego traktowania wszystkich akcjonariuszy w spółkach publicznych notowanych na GPW w Warszawie i rynku NewConnect nabiera rozmachu, gdy następuje okres Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy i zatwierdzanie wyników za miniony rok finansowy.

Jednym z podstawowych założeń aktywnego kapitałowego zaangażowania się akcjonariuszy indywidualnych oraz instytucjonalnych jest oczekiwanie na wypłatę dywidendy. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe, a nawet racjonalne, bo rozwój biznesu potrzebuje gotówki. Ale otwarta, partnerska dyskusja na ten temat i precyzyjne komunikowanie się z rynkiem jest niezwykle ważnym elementem stosowania katalogu dobrych praktyk.

Sytuacja jest podwójnie trudna, gdy mamy do czynienia z prywatną spółką, w której znaczącymi akcjonariuszami są osoby jednocześnie pełniące odpowiedzialne funkcje zarządcze. Można wówczas mówić o konieczności stosowania standardów, które w oczywisty sposób powinny uwzględniać interesy wszystkich stron, zarządu, akcjonariuszy większościowych, ale także akcjonariuszy mniejszościowych.

W przypadku CD Projekt, światowego producenta gier, który większość przychodów pozyskuje z rynku amerykańskiego, mamy sytuację, w której zarząd spółki w 2021 roku otrzymał wypłaty premii na poziomie 142 milionów złotych, co stanowi około 68 procent zysków na poziomie jednostkowym uzyskanym w tamtym okresie.

Prezes zarządu największym beneficjentem.

Największym beneficjentem został współzałożyciel i prezes, przy okazji posiadacz pakietu 4,02 procent akcji – Adam Kiciński. W całym 2021 roku stał się bogatszy o 25,5 miliona złotych, z czego największym składnikiem okazała się premia za sprzedaż nowej gry wprowadzonej na rynek w końcu 2020 r., czyli "Cyberpunka 2077". Premia to 24,2 miliona złotych, a 1,1 miliona złotych stanowi standardowe wynagrodzenie roczne. Dodatkowo ma jeszcze do odebrania 4,4 miliona złotych premii przyznanej za 2020 rok.

Zysk netto CD Projekt w 2021 roku wyniósł 209 milionów złotych, wobec 1,128 miliarda złotych rok wcześniej.

Problemem, z którym musiała się zmierzyć spółka w minionym roku, był odbiór nowej gry, który nie okazał się przesadnie entuzjastyczny, jak pierwotnie zakładano. O ile na komputerach produkcja - mimo wielu błędów - była przez graczy dobrze przyjęta, to na konsolach było bardzo źle. Doszło nawet do przejściowej sytuacji, gdy Sony na pewien czas wycofało Cyberpunk 2077 z PlayStation Store. Dla części amerykańskich akcjonariuszy było to podstawą do zaprezentowania publicznej oceny, mówiącej o wprowadzeniu ich w błąd poprzez publikowanie fałszywych informacji przed samą premierą. Zarząd spółki początkowo deklarował, że wszystko jest znakomicie opracowane i przygotowane dla klientów.

Inwestorzy mogli z tego powodu nieświadomie zostać narażeni na straty. Pozew w tej sprawie został złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Centralnej Kalifornii. Ostatecznie do rozprawy nie doszło, ponieważ strony podpisały zwykłą w takich sytuacjach przedprocesową ugodę, skutkującą wycofaniem dokumentów i podpisaniem porozumienia oraz wypłatą uzgodnionego i wynegocjowanego odszkodowania na rzecz skarżących.

Akcjonariusze też oczekują gratyfikacji

CD Projekt nie ma przyjętej oficjalnej strategii dotyczącej wypłaty dywidendy z zysków. Trudno zatem ocenić, jakie decyzje w tej kwestii podejmą akcjonariusze na najbliższym ZWZA.

Akurat w przypadku tej spółki w akcjonariacie jest dużo międzynarodowych instytucji finansowych, w tym między innymi amerykański bank Morgan Stanley z pakietem 4,94 proc. akcji i Norweski Fundusz Emerytalny, który ma 0,33 procent akcji oraz ponad 20 TFI i funduszy OFE.

Wydaje się, że w kontekście tak wysokich gratyfikacji wypłaconych zarządowi, wniosek o przeznaczenie części zysku za 2021 rok na dywidendę może zostać zgłoszony.

O stanowisko w tej sprawie poprosiliśmy Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które reprezentuje polskich drobnych akcjonariuszy i bardzo często w ich imieniu aktywnie uczestniczy w WZA wielu spółek.

- Wypłata tak dużego wynagrodzenia zmiennego członków zarządu spółki w kontekście fatalnej jakości Cyberpunka 2077 na konsolach i otoczki z tym związanej, w tym ówczesnej komunikacji z rynkiem, ma prawo budzić uzasadnione zastrzeżenie inwestorów. W takich okolicznościach premie zarządu powinny być ustanowione, nawet mimo świetnych wyników, na niższym poziomie. Niska jakość wydań konsolowych zniweczyła bowiem spory potencjał monetyzacji tej gry na konsolach. W kontekście wydarzeń z okresu debiutu Cyberunka wydawać się więc może, że warto by na przyszłość do mechanizmu wynagradzania zmiennego zarządu wprowadzić rozwiązania w większym stopniu niż dotychczas wiążące poziom premii – obok wyników i innych czynników biznesowych – z jakością gier wyrażoną na przykład ocenami graczy - powiedział WNP.PL dyrektor zarządzający SII Piotr Cieślak.

Wiele wskazuje na to, że ożywiona dyskusja na ten temat będzie prowadzona na najbliższym ZWZA CD Projekt.