Rekordowa sprzedaż Vigo System

Przychody ze sprzedaży Vigo System wyniosły w drugim kwartale 13,9 mln zł. To najlepszy wynik w 30-letniej historii firmy.

- Pomimo globalnych turbulencji związanych z pandemią realizujemy nasze plany biznesowe. Dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości, wzmacniając zdalne kanały marketingu i sprzedaży i wdrażając podwyższone standardy bezpieczeństwa oraz organizacji pracy, dzięki czemu realizujemy bez opóźnień zamówienia oraz aktywnie pracujemy nad nawiązaniem nowych relacji biznesowych i pozyskaniem kolejnych kontraktów - komentuje Adam Piotrowski, prezes giełdowej spółki.- Nowe porozumienia z Safran Aerotechnics oraz grupą Catepillar na lata 2020-2022 wraz z optymistycznymi informacjami płynącymi od innych naszych kontrahentów, których systematycznie przybywa, pozwalają nam założyć, że również w kolejnych okresach nasze wyniki sprzedaży nie rozczarują naszych akcjonariuszy - dodaje.Największym rynkiem zbytu detektorów w minionym kwartale 2020 r. był przemysł, który odpowiadał za 56 proc. przychodów Vigo System w tym okresie. Przemysłowymi odbiorcami detektorów firmy są m.in. producenci analizatorów gazów, systemów monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również urządzeń wykorzystywanych w produkcji półprzewodników najnowszej generacji.Drugą pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów w minionym kwartale były firmy z branży zbrojeniowej, z francuskim Safran Aerotechnics na czele. Realizacja zamówień od francuskiego koncernu, jak również rosnące zamówienia od polskiego PCO (specjalizującego się w produkcji urządzeń optoelektronicznych dla wojska) pozwoliła zwiększyć przychody segmentu aż o 540 proc., do 3,0 mln zł. W minionym półroczu spółka otrzymała od Safran Aerotechnics rekordowe zamówienie o wartości 5,4 mln euro, które ma być zrealizowane do stycznia 2022 r.Trzecią pod względem wielkości sprzedaży grupą odbiorców detektorów byli producenci rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa transportu. Przychody ze sprzedaży produktów wykorzystywanych m.in. w systemach do wykrywania awarii w kolejach dużych prędkości oraz do wykrywania pożarów w pociągach wyniosły 1,9 mln zł (41 proc. wzrostu w ujęciu rocznym), odpowiadając za 14 proc. całkowitej sprzedaży okresu.Na wzrost przychodów grupy w II kwartale 2020 r. złożył się również rozwój nowego obszaru biznesowego - produkcji warstw epitaksjalnych. Przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych, wykorzystywanych w szerokim spektrum urządzeń fotonicznych, wyniosła 0,3 mln zł.- Segment warstw epitaksjalnych rozwija się zgodnie z biznesowymi założeniami. Z sukcesem wdrożyliśmy technologię produkcji, obecnie jesteśmy w trakcie optymalizacji procesów, co przekłada się na efektywność kosztową produkcji. Systematycznie rozwijamy sieć sprzedaży oraz prowadzimy promocję naszych produktów, w czym pomaga nam m.in. uruchomione na Tajwanie przedstawicielstwo spółki. Zakładamy, iż począwszy od 2021 r. segment warstw półprzewodnikowych będzie miał już istotny wpływ na wyniki spółki - komentuje Adam Piotrowski.