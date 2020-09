Rekordowe przychody Zooma w drugim kwartale dzięki pandemii COVID-19

Platforma do obsługi rozmów wideo Zoom w drugim kwartale tego roku odnotowała rekordowe przychody w wysokości 663,5 mln dolarów. Taki wynik - oznaczający wzrost o 355 proc. rok do roku - znacznie przewyższył oczekiwania analityków.

Prognozowane przychody Zooma miały wynieść ok. 500,5 mln dolarów. Pandemia koronawirusa i konieczność korzystania ze zdalnych narzędzi do pracy przez miliony zatrudnionych na całym świecie sprawiły jednak, że platforma poradziła sobie w drugim kwartale lepiej, niż zakładano.

Zyski Zooma wyniosły 186 mln, a baza klientów powiększyła się w stosunku do ubiegłego roku o 458 proc. Po ogłoszeniu wyników finansowych za drugi kwartał wartość akcji Zooma osiągnęła rekordową wysokość i wyniosła 355,1 dol. za sztukę. Firma podniosła swoje prognozy dotyczące rocznych przychodów o ponad 30 proc. - informuje serwis BBC.

Według brytyjskiego nadawcy publicznego, kluczem do sukcesu Zooma okazała się zdolność do powiększania grona klientów korzystających z płatnej wersji usług firmy, którzy zaliczają się do grupy dysponujących dużymi budżetami podmiotów korporacyjnych.

Firma poinformowała, że duzi klienci, którzy w ubiegłym roku wygenerowali dla spółki 100 tys. dolarów przychodów, w tym roku przynieśli Zoomowi niemal 988 tys. dolarów.

Zoom to niejedyna firma oferująca narzędzia do wideokonferencji, która w drugim kwartale tego roku poprawiła swoją sytuację. Rywalizujące z nią firmy Cisco (oferujące usługę Webex) i Microsoft (oferujące rozwiązanie Teams) również odnotowały znaczący przyrost liczby użytkowników swoich platform.

BBC przypomina, że rekordowa popularność Zooma przełożyła się na kłopoty infrastrukturalne firmy, której usługi w ubiegłym tygodniu odnotowały czasową niedostępność w wielu regionach USA ze względu na rozpoczęcie zdalnej nauki po powrocie uczniów do szkół.

Ucierpiała również reputacja firmy, której usługa w pierwszym okresie po wprowadzeniu ograniczeń pandemicznych była często atakowana przez hakerów, a eksperci wskazali istnienie wielu niezałatanych luk bezpieczeństwa aplikacji. Media informowały m.in. o tym, że Zoom przesyłał dane użytkowników do Facebooka bez ich wiedzy i zgody, a także deklarował nieprawdę w kwestii szyfrowania końcowego rozmów w aplikacji.

Zoom doczekał się też krytyki ze strony amerykańskich polityków, którzy wskazywali na związki firmy z Chinami, gdzie zatrudnia ona około 700 pracowników. Według niektórych przedstawicieli rządu USA Zoom nie jest w związku z tym bezpiecznym narzędziem dla administracji państwowej.