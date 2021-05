Rekordowe wyniki All In! Games. Ambitne plany wydawcy gier

All in! Games uzyskał w pierwszym kwartale 2021 roku ponad 28 mln zł przychodów. Notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wydawca gier komputerowych osiągnął też 8,6 mln zł zysku netto. Największy wpływ na prezentowane wartości miała cesja praw własności intelektualnej do gry "Ghostrunner" na rzecz 505 Games, która zagwarantowała spółce, poza prawem do udziału w zyskach ze sprzedaży gry, także dodatkowe 5 mln euro wynagrodzenia (23,1 mln zł).

All in! Games zamknęło pierwszy kwartał 2021 roku rekordowym wynikiem 8,6 mln zł zysku netto i przychodami na poziomie 28 mln zł.

Firma kontynuuje przyjęty model biznesowy bazujący na wydawaniu znanych i dobrze rokujących tytułów z segmentu AA+ i Indie Premium.

Na koniec marca zobowiązania All In! Games z tych tytułów wynosiły 14,7 mln złotych, co w porównaniu ze stanem z 31 grudnia 2020 roku jest kwotą mniejszą o ponad 62 proc.

Dochodowe projekty

Portfolio 2021