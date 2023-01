Rekordowe wyniki polskiej grupy technologicznej

Grupa Transition Technologies wstępnie zanotowała w 2022 r. wzrost sprzedaży o blisko 40 proc. do 750 mln zł, co jest rekordowym wynikiem w jej historii.

Obroty wszystkich spółek grupy były na rekordowym poziomie osiągając łącznie prawie 750 mln zł (co oznacza wzrost o blisko 40 proc. rok do roku) przy osiągnięciu ponad 10 proc. marży EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa). przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych.

Pomimo zawirowań w światowej gospodarce, grupa Transition Technologies rośnie i poprawia rynkową pozycję. Wszystkie spółki zanotowały pozytywne wyniki finansowe przy dwucyfrowych wskaźnikach wzrostu.

W 2022 roku obroty wszystkich spółek grupy Transition Technologies (TT) były na rekordowym poziomie osiągając łącznie prawie 750 mln zł (co oznacza wzrost o blisko 40 proc. rok do roku) przy osiągnięciu ponad 10 proc. marży EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa).

- Jesteśmy na ścieżce rozwoju w kierunku osiągnięcia 1 mld zł obrotu dla całej grupy - podsumowuje prof. Konrad Świrski, prezes Transition Technologies.

- Nie zmieniamy strategii, która oparta jest na specjalizacji usługowej i produktowej, skupieniu na rynkach międzynarodowych i technologiach IT charakteryzujących się największym potencjałem wzrostu. Naszym celem jest także to, by już za dwa lata być grupą spółek IT, która jest w 100 proc. neutralna klimatycznie. Konsekwentnie dążymy do pełnej zeroemisyjności i ją osiągniemy - dodaje.

Poszczególne spółki grupy skupiają się na wybranych obszarach rynkowych

Grupa zbudowała model holdingu spółek informatycznych, w których poszczególne spółki skupiają się na wybranych obszarach rynkowych i budują własne wewnętrzne modele operacyjne, co pozwala na elastyczne kształtowanie marż i utrzymanie trendu wzrostowego.

Specjalizująca się w zaawansowanych usługach outsourcingowych (model manager services) spółka Transition Technologies MS (TT MS) osiągnęła w 2022 r. ponad 180 mln zł przychodów (wzrost o 32 proc. trok do roku) skupiając się na integracji zakupionej w Danii spółki IT (obecnie działającej jako TTMS Nordic) i przygotowaniu do powrotu w tym roku do procesu związanego z rozważanym debiutem na GPW w Warszawie.

- Nasz prospekt emisyjny był gotowy, a sam debiut został wstrzymany z uwagi na wojnę w Ukrainie i perturbacje na rynku światowym, ale liczymy na szybki powrót koniunktury po drugim kwartale 2023 roku - mówi Sebastian Sokołowski, prezes TT MS.

- Wciąż pracujemy nad kolejnymi akwizycjami na rynkach światowych oraz budowie nowych spółek, m.in. w Niemczech, Szwecji i Indiach. Rynek usług programistycznych wydaje się wciąż nienasycony, a największym problemem nie są zamówienia, a raczej dostępność programistów - dodaje.

Transition Technologies PSC (TT PSC) - spółka zajmująca się wdrożeniami oprogramowania dla przemysłu (m.in. IoT – Internet Rzeczy, PLM - Zarządzanie Produktem i AR - Rozszerzona Rzeczywistość), który poza Polską ma oddziały także we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Tajwanie, rośnie jeszcze szybciej niż wyniki grupy. Przychody spółki w 2022 r. wyniosły około 235 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 50 proc. rok do roku.

Z kolei Transition Technologies AS (TT AS) - spółka oferująca rozwiązania optymalizacji procesów technologicznych (energetyka i chemia) zwraca uwagę na powrót możliwości wdrożeń on-site wraz ze zniesieniem ograniczeń covidowych.

- Po latach problemów z niektórymi dostawami u klientów końcowych, znowu intensywnie podróżujemy po całym świecie i chcemy skupić się na rozwinięciu sieci partnerskiej na wszystkich kontynentach. Cieszymy się z planowanego rozwoju energetyki jądrowej, dla której dostarczamy specjalistyczne produkty - podsumowuje Paweł Różacki, prezes TT AS.

Outsourcing projektów w obszarze administracji publiczne daje efekty

Transition Technologies - Systems (TT Systems) - wydzielona w 2022 r. spółka, specjalizująca się w dostarczaniu systemów informatycznych dla energetyki (CTRM - wspomaganie handlu hurtowego energii) osiągnęła przychody na poziomie 50 mln zł. „

Transition Technologies Software (TT SW) - spółka odpowiedzialna za outsourcing, ale wyłącznie dla projektów w obszarze administracji publicznej, wskazuje na wciąż rosnący rynek polskich zamówień publicznych.

- Dzięki specjalizacji i skupieniu się na tym segmencie outsourcingu rośniemy o ok. 40 proc. rocznie i obsługujemy zamówienia na poziomie 63 mln zł rocznie. Właśnie specjalizacja w tym specyficznym segmencie zapewnia nam wyjątkową konkurencyjność w stosunku do innych dostawców IT - podkreśla Roman Sałuda, prezes TT SW.

Grupa kapitałowa Transition Technologies, która działa od 1991 roku, stale rozbudowując swoje struktury. Ponad 2000 inżynierów oprogramowania, architektów IT i programistów pracujących w TT, dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne dla rynku energii, gazu, przemysłu 4.0 i bioinformatyki oraz zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania.