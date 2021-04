Rekordowy zysk CD Projekt. Wiedźmin, ale też Cyberpunk dali zarobić

W 2020 r. przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej CD Projekt przekroczyły 2,1 mld zł i były ponadczterokrotnie wyższe niż rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto grupy za 2020 r. wyniósł 1,15 mld zł i był o 979 mln zł (czyli o 558,4 proc.) wyższy w stosunku do roku 2019 r.

Plany na 2021 r.

Wiedźmin i Cyberpunk to dwie marki, w oparciu o które CD Projekt będzie rozwijał swoje projekty w kolejnych latach. Obie franczyzy są filarami rozwoju firmy i stanowią jedną z osi aktualizacji strategii, którą spółka przedstawiła w marcu 2021 r.- Jesteśmy przekonani, że dzięki wprowadzanym zmianom będziemy pracować skuteczniej, co umożliwi nam realizację celów jakie sobie postawiliśmy. Motywacji nam nie brakuje, czujemy też duże wsparcie zespołu, co jest bardzo budujące - zapewnia Adam Kiciński.- Poza kolejnymi aktualizacjami Cyberpunka oraz darmowymi DLC (dodatki do gier), w drugiej połowie roku planujemy wydać zarówno Cyberpunka, jak i Wiedźmina 3 w wersji dedykowanej konsolom najnowszej generacji. Ponadto już wkrótce swoją premierę będzie miał The Witcher: Monster Slayer - lokalizacyjna gra mobilna wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości. Oczywiście pracujemy też nad kolejnymi projektami na następne lata - deklaruje Piotr Nielubowicz.