Relpol skutecznie konkuruje z azjatycką konkurencją

Relpol, według wstępnych danych, w 2021 roku osiągnął 128,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do roku 2020 oznacza wzrost o 11,3 proc. Przy czym o 22,3 proc. wzrosła sprzedaż na rynek krajowy, a o 6,9 proc. na eksport. Niezaudytowany zysk netto spółki za 2021 wyniósł 6 mln zł, co oznacza, że był mniejszy o 14,9 proc. niż w 2020 roku - poinformowała spółka.

Przychody w górę, a zysk w dół

Wyniki Relpolu i grupy nie będą się zbytnio różnić