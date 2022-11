Relpol z rekordowymi przychodami, gorzej z zyskiem

Wysoki popyt zwiększający liczbę zamówień spowodował, że grupa Relpol osiągnęła w trzech kwartałach tego roku rekordowe przychody. Znaczny wzrost kosztów i odpisy wynikające m.in. ze skutków wojny mocno jednak obniżyły zyski.

Grupa Relpol uzyskała ponad 113 mln złotych przychodu.

Wynik EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) spadł do 9,497 mln zł.

Zysk netto spadł niemal dziesięciokrotnie, do 718 000 złotych.

W raporcie okresowym podsumowującym trzy kwartały roku grupa Relpol poinformowała, że utrzymujący się popyt na jej wyroby wypełniał portfel zamówień na kolejne miesiące w takiej ilości, że udało jej się osiągnąć rekordowe przychody ze sprzedaży. „Klienci zaniepokojeni wydłużającymi się terminami dostaw, szczególnie z Azji, rosnącą inflacją, cenami surowców, materiałów i wyrobów, składali zamówienia z dłuższym terminem realizacji” – czytamy w komunikacie spółki.

Dzięki temu w okresie trzech pierwszych kwartałów 2022 roku grupa kapitałowa osiągnęła 113,521 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi 12,3 proc. wzrostu w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż na rynki zagraniczne wzrosła o 12,8 proc. i wyniosła 80,620 mln zł. Udział rynku niemieckiego w sprzedaży ogółem wynosi 39 proc. Sprzedaż na rynek krajowy wyniosła 32,901 mln zł i była o 11 proc. wyższa rok do roku.

Wynik EBITDA, który przed rokiem wynosił 13,206 mln zł, w tym roku spadł do 9,497 mln zł.

W omawianym okresie grupa kapitałowa wypracowała zysk netto w wysokości 718 tys. zł. To spadek rok do roku o 88,8 proc. Wpływ na ten wynik miały wyższe o 19,6 proc. koszty produkcji, co było spowodowane wybuchem wojny w Ukrainie, inflacją, rosnącymi kosztami energii, materiałów, surowców oraz wynagrodzeń, a także odpisy - odpis aktualizujący w wyniku skutków wojny wartość rosyjskiej spółki (o 2,749 mln zł) oraz odpis z tytułu prac badawczo – rozwojowych w wysokości 705 tys. zł.

Wybuch wojny mocno wpłynął na wyniki - Relpol ma spółki w Rosji i Ukrainie

Grupa informuje, że niezwłocznie po wybuchu wojny w Ukrainie zdecydowała się na uruchomienie w siedzibie spółki montażu niektórych grup wyrobów, które przed wojną montowane były w tym kraju. Było to następstwo ryzyka przerwania ciągłości dostaw do klientów końcowych w wyniku ograniczenia potencjału produkcyjnego w ukraińskiej spółce Relpolu.

Według komunikatu spółki wiązało się to z „poniesieniem dodatkowych kosztów na przygotowanie narzędzi, wyposażenie stanowisk pracy, zatrudnienie i przeszkolenie pracowników. Działania te były istotne dla utrzymania wysokiego poziomu produkcji i zachowania ciągłości dostaw”. Zakład w Ukrainie faktycznie zmuszony był na 2,5 tygodnia zamknąć swoją działalność, a potem prowadził ją w ograniczonym zakresie. Według firmy w obecnych warunkach, osiągnięcie przez ten zakład 100 proc. wydajności sprzed wojny nastąpi w ostatnim kwartale tego roku.

Grupa widzi obniżenie popytu, które może zmniejszyć przychody w najbliższych miesiącach

Grupa spodziewa się, że tak dużego poziomu sprzedaży może się nie uda utrzymać w najbliższych miesiącach. „Duża niepewność rynkowa, wysoka inflacja i wojna w Ukrainie wpływają na osłabienie popytu, przez co firmy ograniczają zakupy i wykorzystują zgromadzone zapasy” – czytamy w komunikacie spółki.

Relpol stara się równoważyć rosnące koszty materiałów, surowców, energii i usług podnosząc ceny wyrobów. Z drugiej strony zwiększa moce produkcyjne zakładu w Ukrainie, gdzie koszty są niższe.

Relpol zajmuje się produkcją komponentów automatyki przemysłowej, w szczególności przekaźników elektromagnetycznych dla różnych gałęzi przemysłu, elektroniki, fotowoltaiki, kolejnictwa, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, przekaźników do sterowania i nadzoru a także gniazd wtykowych do przekaźników.