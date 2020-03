Resort cyfryzacji prowadzi konsultacje ws. Forum Zarządzania Internetem ONZ

Do 15 kwietnia potrwają konsultacje w sprawie programu 15. światowego Forum Zarządzanie Internetem ONZ, które odbędzie się w listopadzie tego roku w Katowicach - podał resort cyfryzacji w komunikacie.

IGF (Internet Governance Forum) to międzynarodowa inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju internetu oraz o najbardziej aktualnych i palących zjawiskach związanych z jego funkcjonowaniem. Merytoryczny zakres tegorocznego Forum Zarządzania Internetem będzie się koncentrował wokół kwestii zaufania, wykorzystania danych, gospodarki platformowej oraz wpływu technologii na kwestie klimatyczne. IGF 2020 będzie miejscem otwartej i realnej debaty m.in. o przyszłości platform internetowych. Hasło tegorocznej konferencji to Internet United (ang. zjednoczony internet).

Konsultacje dotyczą propozycji warsztatów, wydarzeń w ramach tzw. dnia 0 (tj. 2 listopada), a także udziału jako wystawcy w ramach tzw. Wioski IGF. Według MC propozycje mogą zgłaszać nie tylko organizacje administracji publicznej, ale i organizacje pozarządowe, ośrodki akademickie, organizacje techniczne, firmy działające w branży IT.

Resort wskazuje, że propozycje muszą wpisywać się w tematykę tegorocznego kongresu, która będzie się koncentrować na czterech głównych zagadnieniach. Pierwszym z nich są dane i zarządzanie danymi na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Według MC ścieżka ta umożliwi wymianę poglądów na temat wspierania korzystania z praw człowieka oraz wzmocnienia tożsamości cyfrowej obywateli.

Drugim zakresem tematycznym jest problematyka ochrony środowiska, gdyż - jak podkreśla MC - internet i nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mają ogromny wpływ na wyzwania dotyczące ochrony środowiska. Chodzi o pomoc w monitorowaniu i śledzeniu stanu środowiska, ułatwiając zrozumienie, zapobieganie i bardziej ukierunkowane interwencje na całym świecie.

Kolejnym tematem przewodnim jest inkluzywność. "Wnioski z tej ścieżki pomogą w zapewnieniu osobom z ograniczonym - z różnych powodów - dostępem lub brakiem dostępu do internetu, uwzględnieniu ich potrzeb i zapewnieniu równych szans na połączenie z internetem. Włączenie polega na zapewnieniu osobom z ograniczonym - z różnych powodów - dostępem lub brakiem dostępu do internetu, uwzględnienia ich potrzeb i zapewnienia równych szans na połączenie z internetem" - wskazał resort w komunikacie.

Ostatnim obszarem zainteresowania uczestników kongresu będą kwestie zaufania do świata online, które - w ocenie resortu - są warunkiem koniecznym dla rozwoju internetu jako narzędzia upodmiotowienia obywatela, wolności słowa i rozwoju gospodarczego. Jak napisano, w tym kontekście zaufanie odnosi się do bezpieczeństwa, stabilności i odporności infrastruktury, systemów i urządzeń, a także do potrzeby bezpieczeństwa użytkowników.

O tym, które z propozycji zostaną uwzględnione, zadecyduje grupa niezależnych ekspertów, powołana przy ONZ na spotkaniu w drugiej połowie czerwca 2020 r.