Reuters: Amazon kupił kamery termowizyjne od chińskiej firmy z czarnej listy USA

Amazon kupił kamery termowizyjne od chińskiej firmy wpisanej na amerykańską tzw. czarną listę podmiotów. Spółka została objęta sankcjami resortu handlu USA za pomoc w prześladowaniu przez Pekin muzułmańskiej mniejszości Ujgurów - podała w środę agencja Reutera.

Firma Zhejiang Dahua Technology wysłała zamówienie składające się z 1500 kamer zamówionych przez Amazon wcześniej w kwietniu - twierdzą źródła agencji. Transakcja warta była 10 mln dolarów i opiewa na wykorzystanie na terytorium Stanów Zjednoczonych co najmniej 500 systemów tej firmy przez koncern Jeffa Bezosa. Kamery mają posłużyć do monitorowania ciepłoty ciała pracowników Amazona.

Według Reutera transakcja między Amazonem a chińskim dostawcą została zawarta legalnie, gdyż zakup kamer przez nie został zrealizowany na potrzeby kontraktu zawartego z rządem USA, tylko na użytek spółki w ramach działalności w sektorze prywatnym. Stany Zjednoczone uważają jednak, że "transakcje jakiejkolwiek natury z podmiotami z czarnej listy powinny budzić ostrożność amerykańskich firm".

Reuters podaje, że Amazon zamówił kamery termowizyjne u chińskiego producenta ze względu na ich braki w USA. Amerykańska administracja informowała wcześniej o niedoborach sprzętu, jednocześnie zapowiadając, iż nie będzie blokowała wykorzystywania kamer niedopuszczanych dotychczas do obrotu na amerykańskim rynku.

Dahua to jeden z największych producentów kamer do nadzoru elektronicznego na świecie - przypomina agencja Reutera. Produkty tej firmy wykorzystywane są m.in. na lotniskach, w szpitalach, na dworcach kolejowych i w fabrykach, gdzie służą do wychwytywania anomalii w temperaturze ciała przebywających w tych przestrzeniach osób.

Amerykańskie ministerstwo handlu umieściło producenta sprzętu na czarnej liście podmiotów ze względu na jego zaangażowanie w działania Pekinu wymierzone w Ujgurów, muzułmańską mniejszość etniczną w Chinach.