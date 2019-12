Reuters: Chińskie banki udzielą Tesli 1,4 mld dol. pożyczki na budowę fabryki

Amerykański koncern motoryzacyjny Tesla otrzyma od grupy chińskich banków nową pożyczkę w wysokości 1,4 mld dolarów (10 mld juanów) m.in. na budowę fabryki w Szanghaju – podała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na trzy źródła bliskie sprawie.

Zgodnie z doniesieniami jednego ze źródeł agencji, porozumienie w sprawie wsparcia finansowego dla amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych klasy premium podpisali China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China (AgBank), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) i Shanghai Pudong Development Bank.

Jak wynika z dokumentów złożonych przed amerykańską komisją papierów wartościowych i giełd (SEC), chińskie banki już wcześniej w 2019 r. zaoferowały Tesli pożyczkę w wysokości 3,5 mld juanów, której termin spłaty przypada na 4 marca 2020 r. - przypomniał Reuters. Według jednego ze źródeł agencji, nowe wsparcie finansowe częściowo posłuży do spłaty zobowiązania z 2019 r. Drugie źródło wskazało, że reszta pieniędzy zostanie przeznaczona na budowę Gigafactory w Szanghaju i chińską działalność koncernu.

Produkcja w szanghajskiej fabryce, której budowę rozpoczęto w styczniu 2019 r., została już uruchomiona. Zgodnie z założeniami, do końca 2019 r. zakład ma produkować tygodniowo co najmniej tysiąc Tesli Model 3.

Gigafactory w Szanghaju jest najważniejszym zagranicznym przedsięwzięciem amerykańskiego producenta. Zakład ma pomóc zwiększyć sprzedaż pojazdów marki na największym na świecie rynku motoryzacyjnym.

Koncern poinformował na początku grudnia, że otrzyma krajowe dofinansowanie na pojazdy Model 3 budowane w fabryce w Chinach. Ministerstwo przemysłu i technologii informacyjnych w Pekinie podało wcześniej o wpisaniu Modelu 3 produkowanego w fabryce Tesli w Szanghaju na listę projektów rekomendowanych do subwencji dla pojazdów z napędem alternatywnym (hybrydy typu plug-in, samochody w pełni elektryczne i z napędem wodorowym).

Tesla otrzymała dla projektu pierwszej w Chinach w pełni zagranicznej fabryki także wsparcie szanghajskiego rządu. Projekt ten ma być odzwierciedleniem szerszej zmiany w kierunku otwierania się lokalnego rynku motoryzacyjnego - zauważył Reuters.