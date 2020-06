Reuters: kanadyjski wywiad ostrzegał przed skutkami aresztowania Meng Wanzhou

Kanadyjski wywiad ostrzegał przed skutkami aresztowania córki założyciela chińskiego koncernu Huawei Meng Wanzhou, które zdaniem służb tego kraju mogło poważnie wpłynąć na relacje Kanady z Chinami i spowodować "globalną falę szokową" - ujawniła agencja Reutera.

Agencja, powołując się na sądowe dokumenty związane ze sprawą zatrzymania Meng w Vancouver w grudniu 2018 roku, pisze iż w działania te zaangażowane były kanadyjskie służby bezpieczeństwa i wywiadu (CSIS). Ich raport został dołączony do akt sądowych w związku z procedurą ekstradycji córki Rena Zhengfeia.

Meng Wanzhou to dyrektor ds. finansów Huaweia, którą władze USA oskarżają o nadużycia finansowe i naruszenie amerykańskich sankcji nałożonych na Iran. Córka założyciela koncernu Huawei miała dopuścić się tego wprowadzając w błąd bank HSBC co do relacji firmy swojego ojca ze spółką działającą na terenie Iranu, tym samym narażając HSBC na grzywny z tytułu naruszenia amerykańskich sankcji.

Prawnicy reprezentujący Meng argumentują, że sprawa powinna zostać oddalona, gdyż Kanada nie obłożyła Teheranu sankcjami, a kobieta została zatrzymana w Vancouver. Sama zainteresowana utrzymuje, że jest niewinna. W ubiegłym miesiącu jednak kanadyjski sąd wydał orzeczenie utrzymujące postępowanie w toku, odrzucając argumenty obrony Meng.

Nowe dokumenty, do których dotarł Reuters, wskazują, że kanadyjskie służby wywiadowcze interesowały się skutkami upublicznienia aresztowania Meng. Prawnicy z nią współpracujący dążyli do jak najszybszego ujawnienia zatrzymania kobiety, gdyż w tym samym czasie premier Kanady Justin Trudeau, prezydent USA Donald Trump oraz prezydent Chin Xi Jinping spotykali się na trwającym w Argentynie szczycie G20.

W raporcie kanadyjskiej agencji wywiadowczej CSIS dołączonym do akt sądowych sprawy stwierdzono, że "areszt (Meng - PAP) prawdopodobnie spowoduje falę szokową na całym świecie" oraz będzie "wydarzeniem mającym wielkie konsekwencje na poziomie międzynarodowym, jak i relacji wzajemnych (Kanady z ChRL - PAP)".