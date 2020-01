Reuters: Pompeo starał się łagodzić napięcie po decyzji W.Brytanii ws. Huawei

Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo podczas wizyty w Londynie starał się łagodzić napięcie między USA a Wielką Brytanią po jej decyzji o dopuszczeniu Huawei do budowy sieci 5G, ale podkreślał, że chińska partia komunistyczna jest jednym z największych zagrożeń naszych czasów - pisze Reuters.

"Jestem przekonany, że nasze narody znajdą sposób na dalszą wspólną pracę i rozwiązanie tej różnicy zdań" - wskazał w czwartek Pompeo. Podkreślił też, że wywiadowczy Sojusz Pięciorga Oczu pozostaje w mocy. Polityk dodał też, że stosunki amerykańsko-brytyjskie pozostają dobre, a Waszyngton nada priorytetowy charakter nowej umowie handlowej z Wielką Brytanią po piątkowym Brexicie.

Jednocześnie Pompeo powtórnie podkreślił, że Stany Zjednoczone nadal uważają Chiny za zagrożenie dla bezpieczeństwa wywiadowczego. "Przyzwolenie, by do sieci, gdzie znajdą się informacje o obywatelach lub dane dot. bezpieczeństwa narodowego, mogła mieć legalny dostęp Komunistyczna Partia Chin, stwarza ryzyko" - zaznaczył.

Dodał, że KPCh to "kluczowe zagrożenie naszych czasów". Wezwał do stworzenia przez USA i sojuszników przewagi militarnej i technologicznej wystarczającej do tego, by w obecnym stuleciu rządy sprawowane były na gruncie zachodnich wartości.

We wtorek brytyjski premier Boris Johnson wraz z przedstawicielami swojego gabinetu poinformował, iż "dostawcy wysokiego ryzyka" zostaną dopuszczeni do budowy sieci łączności nowej generacji w Zjednoczonym Królestwie. Ich udział w budowie ma być jednak nie większy niż 35 proc.

Chiński koncern Huawei, który zalicza się do tej grupy, będzie mógł zatem dostarczać sprzęt brytyjskim operatorom, jednakże będzie wyłączony z budowy krytycznych elementów sieci oraz jej rdzenia, jak i z budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach geograficznych o znaczeniu strategicznym, np. w pobliżu elektrowni jądrowych czy baz wojskowych.

Także w czwartek sekretarz skarbu USA Wilbur Ross ocenił w wywiadzie dla Fox Business Network, że zabezpieczenia podjęte przez Wielką Brytanię ws. Huawei "nie są wystarczające".

"Jeśli nie możemy im ufać w sprawie bezpieczeństwa całej infrastruktury, to nie możemy im też ufać żadnym jej elementom" - powiedział.

Waszyngton oskarża Huawei o szpiegowanie na zlecenie władz w Pekinie i zarzuca firmie, że jej produkty mogą być wykorzystywane jako narzędzia wywiadowcze przez chińskie służby. Władze USA, w tym Pompeo i prezydent państwa Donald Trump, wielokrotnie lobbowały, by kraje sojusznicze całkowicie wykluczyły firmę z budowy infrastruktury 5G.

Spółka wielokrotnie zaprzeczała tym zarzutom. Jednak w maju 2019 r. amerykański resort handlu wpisał Huaweia i powiązane z nim spółki na tzw. czarną listę, argumentując tę decyzję względami bezpieczeństwa narodowego.