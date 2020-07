Reuters: Tesla podniosła zamówienia na baterie, LG Chem zwiększa produkcję

Południowokoreański konglomerat LG Chem rozpocznie w tym roku produkcję baterii samochodowych dla amerykańskiego koncernu Tesla w swoich krajowych fabrykach po tym, jak firma Elona Muska podniosła zamówienia u dostawców, by sprostać popytowi - podaje w piątek agencja Reutera.

Agencja powołuje się na zastrzegające anonimowość osoby zbliżone do sprawy.

"Tesla poprosiła o zwiększenie dostaw różnych producentów, nie tylko LG Chem" - przekazał Reuterowi jeden z informatorów, podkreślając, że ruch ma związek z dobrą sprzedażą pojazdów elektrycznych koncernu z Doliny Kremowej.

Inny rozmówca agencji przekazał, że LG Chem w odpowiedzi na zwiększone zamówienie przekształca część linii produkcyjnych w Korei Południowej, by sprostać zwiększonemu zamówieniu Tesli. Konglomerat już wytwarza baterie dla firmy Elona Muska w zakładach w Nanjing w Chinach.

Tesla nie odpowiedziała na zapytanie Reutera, a LG Chem odmówiło komentowania doniesień.

W czwartek Tesla ujawniła lepsze niż prognozowane globalne wyniki dostaw pojazdów w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r., kiedy produkcja przemysłowa w Stanach Zjednoczonych była wstrzymana ze względu na trwającą pandemię COVID-19. Przytaczani przez Reutera analitycy spodziewają się, że w okresie tym zostanie wykazana dobra sprzedaż samochodów marki w Chinach.

Pełne sprawozdanie finansowe Tesli za drugi kwartał br. jest planowane na 22 lipca. Ze względu na duży entuzjazm inwestorów od początku miesiąca koncern Elona Muska utrzymuje jednak pozycję najwyżej wycenianego na giełdzie producenta samochodów na świecie - przed japońską firmą Toyota Motor, która nie odrobiła dotychczas marcowego załamania notowań.

Od początku roku wartość akcji Tesli wzrosła blisko trzykrotnie, z ok. 430 dolarów za walor do ponad 1208 dolarów za akcję na czwartkowym zamknięciu. Tylko w czwartek notowania spółki wzrosły o ok. 8 proc.

W ślad za Teslą rosną notowania dostawców spółki. W piątek akcje LG Chem poszły w górę o 2,6 proc. Łącznie od początku roku firma odnotowała 60-proc. wzrost notowań, podczas gdy giełda ogółem obserwowała spadek o ok. 2 proc.

Południowokoreański konglomerat LG Chem i chińska spółka CATL zaopatrują fabrykę Tesli w Szanghaju. Amerykańska montownia samochodów koncernu korzysta z baterii produkowanych wspólnie z japońską firmą Panasonic.