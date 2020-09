Revolut udostępnił swoją aplikację w Japonii

Revolut udostępnił swoją aplikację finansową w Japonii, gdzie do tej pory była ona testowana z grupą 10 tys. użytkowników. Teraz własne konto w usłudze będzie mógł założyć każdy chętny. Licencję na prowadzenie działalności w Japonii Revolut uzyskał w 2018 r.

Po otwarciu konta w aplikacji Revolut użytkownik otrzymuje portfel elektroniczny, któremu towarzyszy fizyczna karta Visa. Konto takie może doładowywać, przelewając na nie środki, a następnie wykorzystywać je z użyciem m.in. takich metod płatności, jak wirtualna karta płatnicza, Apple Pay, Google Pay i inne.

Revolut może być również wykorzystywany do przelewania środków na konta innych użytkowników tej aplikacji, a także wymiany walut w ramach aplikacji i nadawania przekazów pieniężnych w innej walucie, niż domyślna dla kraju użytkownika. Przez wiele osób, które korzystają z Revoluta, jest on wykorzystywany do płacenia podczas pobytów zagranicznych, gdyż - jak pisze serwis Tech Crunch - pomaga to uniknąć wysokich prowizji od wymiany walut.

Użytkownicy w Japonii oprócz obsługi bieżących transakcji w Revolucie będą mogli korzystać z funkcji rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, a także odkładać drobne kwoty poprzez sumowanie zaokrągleń przy płatnościach.

Wersja premium Revoluta w Japonii pozwoli na personalizację karty płatniczej oraz korzystanie z obniżonych prowizji za wymianę walut, a także z lepszego poziomu obsługi klienta i dostępu do lóż lotniskowych dzięki LoungeKey Pass. Japońscy użytkownicy nie będą natomiast mogli korzystać z aplikacji do zakupu kryptowalut (opcja dostępna dla użytkowników z Europy i Wielkiej Brytanii) ani akcji giełdowych czy produktów ubezpieczeniowych. Nie będzie można w niej również otworzyć konta dla dziecka.

Obecnie z aplikacji Revolut można korzystać w Zjednoczonym Królestwie, Europie, USA, Singapurze i Australii. Firma fintechowa ma około 13 mln klientów.