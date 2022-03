Rewolucyjna szansa dla Polski. Widoki na prywatne sieci 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej konsultuje właśnie możliwość wydzielenia częstotliwości pod budowę prywatnych sieci 5G. - To rewolucyjna szansa dla polskiej gospodarki - tak o prywatnych sieciach mówi Sławomir Pietrzyk, prezes firmy IS-Wireless, dostarczającej m.in. rozwiązania do budowy sieci 5G w modelu otwartym.

Unia Europejska nie szczędzi pieniędzy na 5G

Wydzielenie pasma częstotliwości dla sieci prywatnych - wzorem Niemiec czy Wielkiej Brytanii - to rewolucyjna szansa dla polskiej gospodarki. I nie widzę powodu, by z tej szansy rezygnować... Szczególnie, że w Polsce budowa sieci prywatnych będzie wiązać się z dodatkową korzyścią w postaci zwalczania tzw. „białych plam”, czyli obszarów, na których wciąż ograniczony jest dostęp do łączności mobilnej.Tam, gdzie z infrastrukturą nie opłaca się docierać tradycyjnym, dużym operatorom telekomunikacyjnym, pojawia się świetna nisza dla mniejszych podmiotów. Będą one mogły wykorzystać możliwość budowy sieci prywatnych i zapewniać dostęp do 5G społecznościom dotychczas często wykluczonym z dostępu do technologii łączności mobilnej.- Potęgą tkwiącą w prywatnych sieciach, szczególnie w kontekście ich budowy w modelu Open RAN, jest możliwość skrojenia ich na miarę klienta. To dostosowania do indywidualnych potrzeb i zastosowań specyficznych dla danego wdrożenia. Dziś są one szczególnie cenne m.in. w przemyśle aspirującym do miana Industry 4.0, np. na potrzeby automatyzacji procesów w fabrykach czy doskonalenia współpracy robotów i ludzi.Prywatne sieci znajdują zastosowanie w miastach, które wykorzystują je np., by - jak już wspominałem - w sposób inteligentny zarządzać ruchem, ale mają też ogromny potencjał do pożytkowania ich np. na potrzeby inteligentnych sieci przesyłu energii.Koszty instalacji zależą oczywiście od oczekiwanego rozmiaru i możliwości sieci, ale - co do zasady - nowe modele budowy sieci 5G otwierają drzwi do technologii mniejszym podmiotom. Mimo to uważam, że udostępnienie pasma częstotliwości na potrzeby budowy prywatnych sieci przez samorządy i biznes powinno iść w parze z rządowym wsparciem finansowym.Rozwój łączności 5G to aktualnie jeden z priorytetów Komisji Europejskiej, więc Unia nie szczędzi środków na wsparcie inwestycji we wdrażanie tej technologii.Podobnym torem powinna iść strategia w Polsce i inwestycje jednostek samorządu terytorialnego, ale także te w sektorze prywatnym powinny być prowadzone przy wsparciu ze środków publicznych. Przejawem zrozumienia tej potrzeby było np. przewidzenie w Krajowym Planie Odbudowy ponad miliarda euro na zasilenie podmiotów chcących realizować projekty budowy sieci 5G.Koszty inwestycji w prywatne sieci piątej generacji można redukować także poprzez współdzielenie powstającej infrastruktury. Już dziś rozwiązanie takie z powodzeniem stosowane jest w przypadku sieci poprzedniej generacji – operatorzy telekomunikacyjni wspólnie korzystają z masztów i w efekcie ponoszą znacznie mniejsze koszty ich użytkowania i konserwacji.Nic nie stoi na przeszkodzie, by nadajniki prywatnej sieci, wzniesione np. przez władze polskiego miasta, były wykorzystane do wsparcia dostępu do łączności komórkowej w technologii 5G albo udostępnione podmiotom prywatnym. Tworzenie sieci w taki sposób będzie znacznie tańsze i otworzy wrota do możliwości 5G graczom, którzy w pojedynkę nie mogliby sobie na to pozwolić.Co ważne: w rezultacie pozwoli to na dynamiczny rozwój polskiej branży telekomunikacyjnej. Na rynku znajdzie się bowiem miejsce dla większej liczby bardziej zróżnicowanych, wyspecjalizowanych podmiotów. Rosnąca konkurencja i liczne sposobności do nawiązywania współpracy przełożą się na powstawanie w kraju innowacyjnych rozwiązań.- Program testów przede wszystkim potwierdził, że jesteśmy gotowi, by dostarczać kompletne sieci komórkowe 5G w modelu Open RAN klientom na całym świecie. I to zarówno operatorom komórkowym, jak i innym podmiotom zainteresowanym budową sieci prywatnych 5G.Prace w Turynie i Berlinie, które prowadziliśmy w laboratoriach Telecom Italia oraz Deutsche Telekom, czyli największych operatorów w Europie, pozwoliły nam wykazać realne możliwości naszego rozwiązania end-to-end i przeprowadzić testy w integracji z rozwiązaniami innych firm z rynku 5G, takich jak Advantech czy Viavi - czyli sprawdzić je w kontekście interoperacyjności.To cenna informacja dla klientów poszukujących rozwiązań, dzięki którym nie zostaną skazani na uzależnienie od pojedynczego dostawcy sprzętu, co gwarantuje właśnie model Open RAN.Obecnie pracujemy nad wdrożeniami sieci prywatnych w kraju, ale także w Azji i Stanach Zjednoczonych.- Oferta, którą przygotowujemy w ramach zawiązanej współpracy polskich firm, opierać się będzie na integracji naszych indywidualnych rozwiązań. Innymi słowy: w myśl zasad Open RAN połączymy systemy OSS, BSS i SMO stworzone przez Comarch z elementami naszego autorstwa, tj. składowymi sieci radiowej (RAN) oraz Core i MANO. W efekcie uzyskamy w pełni funkcjonalną sieć mobilną 5G w modelu Open RAN.Co istotne: takie kompleksowe rozwiązanie skierowane jest zarówno do operatorów sieci komórkowych, jak i podmiotów, które są zainteresowane budową sieci prywatnych, czyli wspomnianych już przedsiębiorstw Przemysłu 4.0 czy samorządów.Dzięki wzajemnemu uzupełnianiu naszych możliwości, współpraca z firmą Comarch poszerza grono naszych potencjalnych klientów na całym świecie. Kooperacja z tak silnym partnerem pozwoli nam dotrzeć z ofertą do podmiotów, chcących budować sieć 5G od A do Z. Ponadto zyskujemy wartość w postaci dalszej budowy rynku polskich podmiotów współpracujących w obszarze 5G.- Na uchwalenie stosownych przepisów i ogłoszenie aukcji czekają nie tylko operatorzy... Opowiadamy się za możliwie najszybszym udostępnieniem pasma C - zarówno sieciom prywatnym w bloku 0, jak i blokom "operatorskim", ponieważ postęp prac w tym obszarze oznaczać będzie, że innowacyjne przedsiębiorstwa branży cyfrowej będą w stanie oferować nam wszystkim zupełnie nowe usługi, wykorzystujące potencjał technologii.Zwłoka natomiast oznacza, że nowoczesne narzędzia pozostają niedostępne również dla wielu firm z innych branży. 5G stanowić będzie przełom dla przedsiębiorstw logistycznych, a także sektora transportu i energetyki. Na postęp prac nad 5G w kraju czeka szerokie grono podmiotów w licznych gałęziach gospodarki.Pamiętajmy, że 5G to szansa dla Przemysłu 4.0, inteligentnych miast i Internetu rzeczy (IoT). Posiadacze smartfonów być może nie od razu zauważą różnicę pomiędzy 4G i 5G - czasem będzie konieczna wymiana urządzenia, a tam, gdzie 5G dotrze, potrzebne będą większe przepustowości, aby różnica była zauważalna z perspektywy przeciętnego użytkownika.Uważamy jednak, że prawdziwa zmiana jakościowa wydarzy się, gdy zostanie zagęszczona sieć telekomunikacyjna. To warunek konieczny, gdyż obecne zasoby nie wystarczą do obsłużenia ruchu, jakiego spodziewamy się za 5-10 lat...Znaczne zagęszczenie sieci w obecnym modelu jest jednak dla operatorów trudne pod względem ekonomicznym. Dlatego też najwięksi europejscy operatorzy opowiadają się za przyspieszeniem prac nad Open RAN, czego wyraz dali w opublikowanym niedawno raporcie.Liderzy tego rynku - Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia (TIM), Telefónica, Vodafone - wskazują, że model otwarty powinien stanowić priorytet w strategii UE, ponieważ to właśnie ekosystem Open RAN daje Europie największe szanse, by bronić swojej pozycji na światowej arenie 5G i 6G oraz umacniać ją, zachowując niezależność technologiczną.Wnioski operatorów wynikają m.in. z faktu, że budowa sieci w modelu Open RAN jest bardziej elastyczna i korzystna ekonomicznie niż tradycyjny model.