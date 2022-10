Rewolucyjne modele biznesowe zmieniają rynki i ludzi. Trzeba to monitorować

Świat przechodzi już czwartą rewolucję przemysłową. Czy jesteśmy do niej gotowi pod względem naszych kompetencji cyfrowych? WNP.PL rozmawia o rewolucji cyfrowej z Katarzyną Nosalską, dyrektor rządowego Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych.

Obecnie realizowana czwarta rewolucja przemysłowa dotyczy rozwoju inteligentnych technologii cyfrowych, których wpływ na społeczeństwo i gospodarkę jest bardzo znaczący.

Rewolucyjne modele biznesowe zmieniają całkowicie rynki i zachowania społeczne. Dlatego ciągły monitoring trendów, możliwości i zagrożeń oraz odpowiednie przygotowanie na te zmiany obywateli, a także rekomendacje do inicjatyw na poziomie rządowym, wpisują się w jedno z większych wyzwań, jakie stoi przed Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych.

Jakie podstawowe wyzwania stoją przed Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych?

- Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (CRKC) zostało powołane przede wszystkim ze względu na jego rolę koordynującą i monitorującą projekty międzyresortowe, których celem jest rozwój kompetencji cyfrowych szerokiego grona obywateli. Od uczniów i nauczycieli poprzez przedsiębiorców i pracowników, a także seniorów i osoby wykluczone cyfrowo. Przygotowany przez CRKC program to lista takich projektów finansowanych z budżetu państwa oraz ze środków unijnych. Plan ten przewiduje, że na inwestycje w kompetencje cyfrowe przekazane zostanie ponad 8 mld zł. Odpowiedni mechanizm koordynacji oraz wdrożenie horyzontalnego planu zarządzania tymi środkami pozwoli na zwiększenie efektywności prowadzonych działań.

Inwestycja w zasoby ludzkie i wyznaczanie nowych kierunków działań jest najistotniejszym wyzwaniem dla CRKC

Poza tym, jak wiadomo, to kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się rozwoju gospodarczego. Sądzę, że zrozumienie przez społeczeństwo czy przedsiębiorców istoty i wagi inwestycji właśnie w ludzi i ich kompetencje jest takim kluczem do dalszego rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej. W tym też upatruję największe wyzwanie dla Centrum, czyli oprócz skutecznego zarządzania projektami, przede wszystkim popularyzacja i nadanie odpowiedniej wagi i kierunków działaniom podnoszącym kompetencje cyfrowe obywateli.

Jak Polska wygląda na cyfrowej mapie Europy? Czy mamy jeszcze wiele do zrobienia, żeby dogonić liderów?

- Bez wątpienia w ostatnich latach poczyniliśmy sporo inwestycji w cyfryzację. Według rankingu European Commission's Open Data Maturity z 2021 r., Polska zajmuje 4. miejsce w Europie i jest sytuowana w gronie państw wyznaczających trendy. To znaczący skok, gdyż w 2018 Polska była na 14. miejscu, a w 2017 r. na 22. miejscu.

Na tle państw UE dobrze wypadamy pod względem cyfryzacji usług publicznych i interakcji państwa ze społeczeństwem z wykorzystaniem nowych technologii

Polska osiągnęła 77 proc. poziomu średniej unijnej według wskaźnika DESI 2022 mierzącego poziom cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa

- Według wskaźnika DESI 2022, który mierzy poziom cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa, Polska osiągnęła 77 proc. poziomu średniej unijnej, dzięki czemu możemy być dumni, że mamy coraz szybszy internet oraz coraz więcej e-usług. Kilka wskaźników cząstkowych komponentu „łączność” znalazło się na poziomie przewyższającym średnią UE. Dotyczą one wysokiej jakości infrastruktury (zasięg stałych sieci o bardzo dużej przepływności (VHCN) oraz pokrycie światłowodową siecią dostępową do lokalu użytkownika (FTTP)) oraz jej wykorzystania, jak na przykład wykorzystanie stałych łączy szerokopasmowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s. Również wskaźnik cen łączy szerokopasmowych jest bardzo korzystny dla polskich konsumentów.

Indeks DESI syntetyzuje osiągnięcia poszczególnych krajów w czterech wymiarach: kapitał ludzki, łączność (dostęp do internetu), integracja technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach, cyfrowe usługi publiczne. Na pewno przed nami kolejne wyzwania, aby w przyszłości poprawiać naszą pozycję w tym rankingu, m.in. w zakresie kapitału ludzkiego, czemu właśnie ma służyć realizacja Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych.

Jak przedstawia się kwestia wykluczenia cyfrowego w Polsce? Czy nadal mamy do czynienia z tym zjawiskiem?

- Na przestrzeni ostatnich lat realizowano wiele projektów, które miały na celu eliminowanie wykluczenia cyfrowego. Z każdym rokiem dostęp gospodarstw domowych do internetu zwiększa się, według danych GUS w roku 2021 dostęp do internetu posiadało 92,4 proc. polskich gospodarstw domowych. Mniej niż 8 proc. społeczeństwa nie posiadało w ubiegłym roku dostępu do sieci.