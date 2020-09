Rezygnacja z Huawei przy 5G będzie kosztowała Play niecały miliard złotych

Rada dyrektorów Play Communications przedstawiła w środę szacunki dotyczące wpływu możliwych ograniczeń dla Huawei we wdrażaniu usług 5G przez P4 (operatora sieci Play). Dodatkowe koszty związane z rezygnacją z usług Huawei mają wynieść 0,9 mld zł w ciągu siedmiu lat.

Na wykluczenie Huawei z budowy sieci 5G od wielu miesięcy nalegają Stany Zjednoczone, gdzie firma ta w maju ub. roku trafiła na czarną listę. Polska dotychczas nie podejmowała takich radykalnych działań, ale w ubiegłym tygodniu do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który będzie mieć duży wpływ na wdrażanie w Polsce sieci 5G. Znalazły się w nim m.in. zapisy pozwalające na wykluczenie dostawców infrastruktury, którzy pochodzą z państw nieprzestrzegających praw człowieka - a za taki kraj często uznawane są właśnie Chiny.Zdaniem Huawei zapisy projektu wprowadzają kryteria polityczne, a nie merytoryczne. Chińska firma przestrzega również przed wysokimi kosztami rezygnacji z ich usług. - Udział Huawei w rynku 4G u trzech operatorów telekomunikacyjnych to mniej więcej 60 proc. Do zastąpienia byłoby około 18 tys. anten, a koszt tej operacji wyniósł by około 15 miliardów złotych - mówił w jednym z wywiadów Ryszard Hordyński, dyrektor ds. inwestycji, strategii i komunikacji w Huawei Polska.Zobacz retransmisję sesji "Cyberbezpieczeństwo" na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.