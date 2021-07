Richard Branson nie może się doczekać wizyty kosmosie. To już blisko

Założyciel Virgin Galactic Richard Branson powiedział we wtorek, że „nie może się doczekać” niedzielnego wystrzelenia w kosmos. Zaznaczył przy tym, że nie ma rywalizacji z innym miliarderem Jeffem Bezosem, który planuje wyruszyć tam 20 lipca - podaje nbcnews.com.

Zajmująca się turystyką kosmiczną spółka Virgin Galactic ogłosiła w ubiegły czwartek, że podejmie próbę kolejnego lotu kosmicznego 11 lipca. Na pokładzie ma znaleźć się Branson oraz pięć innych osób, w tym dwóch pilotów.



Jeżeli próba się powiedzie, w kosmicznej rywalizacji Richard Branson pokona kolegę miliardera Jeffa Bezosa. Założyciel Amazona planuje wystartować z własną firmą, Blue Origin, 20 lipca.

Jednak Branson podkreśla, że nie ma rywalizacji z Bezosem. „Wiem, że nikt mi nie uwierzy, kiedy to powiem, ale szczerze mówiąc, nie ma tego” - powiedział Branson.



„Virgin Galactic stoi w forpoczcie nowego przemysłu kosmicznego, który otworzy przed ludzkością kosmos i na dobre zmieni świat” - czytamy w komunikacie Bezosa dla mediów.



Lot odbędzie się na pokładzie VSS Unity, dla maszyny będzie to 22 lot testowy i czwarty załogowy. To statek kosmiczny klasy suborbitalnej. Wzniesie się poza granice atmosfery na wysokość 90 km, odbędzie lot, nie wchodząc na orbitę Ziemi, po czym wyląduje.



Virgin Galactic zapowiada, że będzie transmitować na żywo lot kosmiczny na Twitterze, YouTube i Facebooku.

Kosmiczny wyścig