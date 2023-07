Ringo Starr zachwycony piosenką Beatlesów zrealizowaną przy pomocy AI

W czerwcu Paul McCartney wyjawił, że zakończył pracę nad utworem, który będzie „ostatnim nagraniem Beatlesów”. Przy jego powstawaniu wykorzystał sztuczną inteligencję. „To piękna piosenka” – stwierdził perkusista Ringo Starr.

Informacja, że dzięki sztucznej inteligencji udało się stworzyć piosenkę, na której śpiewa nieżyjący od blisko 43 lat John Lennon, wywołała u fanów Beatlesów tyle samo ekscytacji, co niepokoju. Tych, którzy boją się, że ten utwór to wyłącznie kreacja komputera, postanowił uspokoić Ringo Starr. W niedawnej rozmowie z "Variety" perkusista wyznał, że piosenka powstała na bazie autentycznych nagrań, a nowoczesna technologia tylko pomogła w jej realizacji.

"To nie tak, że coś udajemy. Słyszymy prawdziwy głos Johna, prawdziwy śpiew Paula i jego grę na basie, jak również grę George'a na gitarze rytmicznej oraz moją na perkusji. Dołożyliśmy tylko nowe partie Paula na basie i moje na perkusji" - wyjaśnił Starr. "To działa. To piękna piosenka. Pomimo całego szaleństwa, które się wokół tego rozpętało, to jednak piękny utwór. Nasz ostatni utwór. (…) To poruszające, bo jesteśmy tam we czwórkę i już nigdy nie będziemy" - zapewnia Starr.

Ani McCartney, ani Starr, nie wyjawili tytułu nagrania, jednak BBC przypuszcza, że na warsztat wzięto utwór Lennona "Now and then" z 1978 roku. Wdowa po Lennonie, Yoko Ono, miała w 1994 roku przekazać McCartneyowi kasetę z wokalem Johna i fortepianowym podkładem, które nagrano w ich nowojorskim apartamencie. (PAP Life)

