Rivian wznawia produkcję elektrycznych samochodów dostawczych dla Amazona

Producent samochodów elektrycznych Rivian poinformował, że uruchomił zawieszoną na czas pandemii, produkcję pojazdów w zakładzie firmy w miejscowości Normal, w stanie Illinois. Fabryka ma wyprodukować 100 tys. furgonetek dostawczych dla Amazona.

Pomimo przerwy w produkcji związanej z pandemią Covid-19, Rivian zapewnia, że nie opóźni planowanych dostaw pojazdów dla Amazona.

Amerykański koncern e-handlowy poinformował jeszcze we wrześniu ub.r., że zamówił 100 tys. elektrycznych samochodów dostawczych w ramach programu "Dostawy Zero Emisji" i dążenia firmy do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2040 r. Amazon chce rozpocząć pierwsze dostawy z użyciem elektrycznych furgonetek w 2021 r. Do 2022 r. na ulice powinno wyjechać ok. 10 tys. tego typu pojazdów, a do 2030 r - 100 tys. Firma postanowiła natomiast przesunąć wznowienie produkcji swoich elektrycznych samochodów pasażerskich R1T i R1S z końca 2020 r. na początek 2021 r. Pierwotnie zakładano, że na rynek jako pierwszy trafi model R1T, a dopiero potem R1S, teraz producent będzie próbował wypuścić oba modele w mniej więcej w tym samym czasie.

Przed wybuchem kryzysu w zakładzie Rivian pracowało ok. 335 osób, jak dotąd wróciło 116 pracowników, pozostali będą przywracani do pracy stopniowo. Firma przez cały czas pandemii płaciła im pełne stawki. Oprócz pracowników etatowych, fabryka zatrudnia również kilkuset współpracowników.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w zakładzie wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa, w tym pomiary temperatury i odzież ochronną.