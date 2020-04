Roaming po nowemu operatorom telefonii komórkowej się opłaca

Najwięksi operatorzy telefonii komórkowej działający na polskim rynku wykazują dodatnią marżę z roamingu - podał Urząd Komunikacji Elektronicznej w raporcie.

Zasada RLAH (Roam Like At Home) zaczęła obowiązywać 15 czerwca 2017 roku w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE.



Zgodnie z powyższą zasadą korzystanie z usług telekomunikacyjnych w trakcie okresowych podróży na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinno być rozliczane na takich samych zasadach jak w kraju, a zatem bez dodatkowych, innych niż stawki krajowe, opłat za wykonywane rozmowy, SMS-y oraz korzystanie z internetu.

"Najwięksi operatorzy działający na polskim rynku telefonii komórkowej wykazują dodatnią marżę z tytułu świadczenia usług roamingu, spada też koszt niezbilansowanego ruchu hurtowego. To głównie efekt niższych stawek hurtowych oraz poprawy, w porównaniu z poprzednim rokiem, bilansu między transmisją danych generowaną przez użytkowników w roamingu a osobami przyjezdnymi" - napisano.

Operator ponoszący stratę powyżej 3 proc. marży usług mobilnych może zwrócić się do prezesa UKE o pozwolenie na stosowanie dodatkowych opłat w roamingu.

W 2017 i 2018 roku taką zgodę otrzymywali wszyscy operatorzy, którzy o nią wystąpili. W roku ubiegłym dwóch operatorów infrastrukturalnych nie otrzymało kolejnych decyzji zezwalających na stosowanie dodatkowych opłat w roamingu. Poza tym operatorzy, którzy otrzymali zgody, zostali zobowiązani do stosowania niższych maksymalnych dopłat niż w poprzednich okresach. W sprawie dwóch decyzji postępowania jeszcze trwają.

UKE podał, że wpływy operatorów z dopłat wzrosły łącznie z 31,4 mln zł w 2018 r. do 68,5 mln zł w 2019 r.

"Wynika to z większych wolumenów usług objętych dopłatami oraz większej liczby konsumentów, którym zostały one doliczone (odsetek wzrósł z 12,6 do 16,1 proc.). Przeciętna suma dopłat wzrosła do 29,04 zł z 17,28 zł w roku 2018" - napisano.