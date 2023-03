Rób kopie zapasowe, bo drogo zapłacisz

Masz kopię zapasową swoich danych? Powinieneś i to nie jedną - zarówno w chmurze, jak i na fizycznym, zewnętrznym nośniku pamięci. Przypominamy o tym dziś, w Światowy Dzień Backupu.

Miało być śmiesznie – Światowy Dzień Backupu wymyślono, by uniknąć niechcianych lub przypadkowych konsekwencji dnia następnego, czyli utraty danych podczas Prima Aprilis, ale w rzeczywistości problem jest bardzo istotny.

Dane można stracić na wiele sposób – od awarii sprzętu przez przypadkowe usunięcie, aż po atak hakerski. Backup, czyli stworzenie kopii danych może nie tylko ograniczyć straty, ale wręcz pozwoli ich uniknąć.

Tym bardziej, że w zakresie gromadzenia danych gigabajty indywidualnych użytkowników przeszły płynnie w terabajty, dziś dane firm liczone są nawet w eksabajtach, czyli trylionach bajtów.

Dlatego warto pamiętać, by regularnie wykonywać kopię zapasową danych ważnych dla użytkowników. Kluczowe jest stosowanie reguły 3-2-1: dane powinny być przechowywane w trzech sztukach (czyli jedna oryginalna i dwie kopie), na dwóch różnych nośnikach (macierz, dysk lokalny), z których jeden znajduje się poza siedzibą danej firmy czy instytucji, np. w chmurze.

Każdy sposób przechowywania danych powinien być zabezpieczony we właściwy sposób przed wirusami i nieautoryzowanym dostępem.

- Jeden dzień bez informacji prawdopodobnie może wystarczyć by dana organizacja poniosła nieodwracalne straty zarówno finansowe, lecz również te związane z utratą reputacji, szczególnie jeżeli doszło do ataku hakerskiego, na skutek którego nie tylko utraciliśmy dostęp do naszych danych, ale być może też ktoś inny przejął jeszcze nad nimi kontrolę – mówi Michał Borowiecki z firmy Netskope, zajmującej się m.in. rozwiązaniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.

Przykłady można mnożyć. W 2021 roku przeprowadzono atak ransomware, czyli atak z żądaniem okupu na jednego z największych producentów elektroniki, firmę Acer. Konsekwencją był największy prawdopodobnie okup w historii zapłacony za odzyskanie danych, czyli 50 mln dolarów.