Robert Lewandowski założył spółkę gamingową, która teraz rusza na podbój Chin

Spółka Silk Road Games, jedyny europejski dystrybutor gier na rynku chińskim, której współzałożycielem jest Robert Lewandowski, wprowadzi do Chin trzy niezwykle popularne produkcje z Polski.

Chiński rynek gamingowy ma ogromny potencjał, z czego chcą skorzystać polscy deweloperzy i wydawcy.

W najbliższych dniach zostaną tam wydane trzy popularne polskie produkcje.

Silk Road Games planuje premiery na rynku chińskim tytułów nie tylko z Europy, ale też ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

W Chinach gra aktywnie ponad 660 milionów osób – tym samym to potężny rynek, więc przed polskimi grami otwierają się gigantyczne możliwości. Silk Road Games z grupy PlayWay - jedyny europejski dystrybutor gier na licencjonowanym rynku chińskim – chce wykorzystać te możliwości i wprowadzi do Chin trzy gamingowe przeboje polskiej produkcji.

Chodzi o grę Cooking Simulator PC, stworzoną przez Big Cheese Studio, Ultimate Fishing Simulator PC, wyprodukowaną przez Ultimate Games oraz House Flipper PC produkcji Frozen District. Zgodnie z planem sprzedaż ruszy w najbliższym czasie, prawdopodobnie jeszcze w czerwcu.

- Chiński rynek gier dla reszty świata to nadal zagadka. Wielu chce się tam dostać, ale proces ten nie jest prosty. Wychodząc temu naprzeciw i korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, dystrybuujemy treści, opierając się na estetyce starego kontynentu z zachowaniem najnowszych trendów w gamingu, z uszanowaniem kultury, mentalności i zasad panujących w Chinach. Jestem przekonany, że polskie produkcje, które wprowadzimy do Chin, podbiją serca chińskich graczy, a nam pomogą w rozwoju biznesu - mówi Łukasz Robert Włodarczyk, współzałożyciel Silk Road Games.

Duży wybór, staranne przygotowanie i duże wymagania

Zanim gry trafią na chiński rynek, podlegają selekcji i tym właśnie zajmuje się Silk Road Games. Chodzi o wybranie takich tytułów, które najlepiej rokują w zakresie sprzedaży. W tym zadaniu spółkę wspiera zespół testerów w Chinach oraz Liaoning Electronic Publishing House - państwowy chiński wydawca będący częścią Northern United Publishing&Media Group.

Wyzwaniem jest również dostosowanie gier do wymagań rynku chińskiego, co umożliwia uzyskanie numeru, tzw. ISBN, niezbędnego do dystrybucji. Proces ten polega na dokonaniu tłumaczenia, a następnie na dostosowaniu treści pod kątem tego, co regulator rynku może uznać za dopuszczalne.

Silk Road Games to jedyna europejska spółka zajmująca się dystrybucją gier na licencjonowanym rynku chińskim. Firma powstała w 2020 r., a jej współzałożycielem spółki posiadającym ponad 10 proc. jej akcji jest znany piłkarz Robert Lewandowski. Założycielami firmy są Łukasz Robert Włodarczyk oraz Wojciech Dutkiewicz.

Silk Road Games stawia na ekspansję gamedevu z Europy, który – jak uważa firma - jest bardzo ceniony wśród chińskich graczy, ale nadal mało dostępny dla szerokiego rynku w Chinach.

660 milionów graczy i szansa na nowe produkcje z innych kontynentów

- W perspektywie kilku lat chcemy wprowadzić kilkanaście dużych tytułów na chiński rynek. Jednym z największych wyzwań stojących przed nami, jest przekonanie twórców gier do tego, że warto zainwestować czas i środki w dostosowanie ich produkcji do wymagań rynku chińskiego oraz wejście na formalną ścieżkę uzyskania licencji. Wiele osób uważa, że uzyskanie licencji jest bardzo trudne i to prawda, ale my znaleźliśmy formułę, jak ten proces sprawnie realizować. W przyszłości zamierzamy także wydawać gry chińskie na globalnym rynku, o co poprosili nas sami Chińczycy - zapowiada Wojciech Dutkiewicz, współzałożyciel Silk Road Games.

Silk Road Games planuje premiery na rynku chińskim tytułów nie tylko z Europy, ale też ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Firma zaczęła od symulatorów, pracuje też nad wprowadzaniem do Chin gier mobilnych i na konsole, w tym tytułów AAA. Jak informuje spółka, Silk Road Games ma ambicje, aby dołączyć do grona spółek notowanych na GPW.