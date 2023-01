Robot neurochirurgiczny trafił do szpitala klinicznego nr 1 w Szczecinie

Ma poprawić efektywność leczenia onkologicznego, zwiększyć dokładność operacji, m.in. kręgosłupa, a także skrócić czas operacji i hospitalizacji pacjenta – robot neurochirurgiczny wraz z nawigacją i ramieniem 3D trafił do szpitala klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

"Bardzo dużo mówimy dziś o jakości kształcenia - nie tylko o parametrze ilościowym, że zwiększamy dostępność studiów na kierunku lekarskim (…), ale na kanwie tej dyskusji o kształceniu bardzo mocno akcentujemy jego jakość, także w kontekście kompetencji i umiejętności - są one potrzebne po to, by móc korzystać z postępu technologicznego" - powiedział we wtorek podczas oficjalnej prezentacji nowego urządzenia w szpitalu klinicznym nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Bromber.

"Myślę, że medycyna wczoraj, dziś i jutro to niezmiennie sztuka wykorzystywania ludzkiego doświadczenia i wiedzy (…), ale myślę też, że medycyna dziś i medycyna przyszłości to taka, w której medycy dostają instrumenty do tego, żeby jeszcze lepiej tę wiedzę i doświadczenie wykorzystać" - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusław Machaliński podkreślił, że przy kadrze "na najwyższym poziomie" nowy sprzęt to "kropka nad i" do specjalistycznych zabiegów neurochirurgicznych w szpitalu.

"Zabiegi robotyczne zawsze są bardziej precyzyjne, bardziej oszczędzające, a przede wszystkim - jeśli mówimy o sprawach nowotworowych - na pewno zachowany jest margines bezpieczeństwa, w związku z tym jest większa pewność, że będzie trwałe wyleczenie u pacjentów nowotworowych" - mówił rektor.

Dodał, że w przypadku operacji ortopedycznych większa precyzja przekłada się na mniejszą traumę, mniejszy obrzęk tkanki i szybszy powrót do zdrowia.

Kierujący Kliniką Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej prof. Leszek Sagan wyjaśnił, że nowy sprzęt to urządzenie, w którym połączone są elementy elektroniczne i mechaniczne sterowane komputerowo.

"W chirurgii robot to takie urządzenie, które dzięki temu, że jest mechanicznie ruchome, ale w sposób bardzo precyzyjny i dokładny, może w istotnym aspekcie poprawić dokładność i sprawność operacji" - tłumaczył.

Wskazał, że zestaw robotyczny, który otrzymała kierowana przez niego klinika, składa się m.in. z robota neurochirurgicznego z ruchomym ramieniem i ramieniem 3D.

"To rentgenowski aparat, który ma możliwość ruchu naokoło leżącego na stole operacyjnym chorego i wykonania w ten sposób badania, które praktycznie można porównać do badania tomografii komputerowej. Obraz przesyłany jest do robota, dzięki czemu może on rozpoznawać anatomię chorego" - mówił prof. Sagan.

Zestaw składa się też z mikroskopu - robotycznego zestawu wizualizacyjnego. "Ma on skomplikowane funkcje: angiografię fluorescencyjną, trzy rodzaje światła, które pozwalają nam zróżnicować zmiany chorobowe w mózgu" - tłumaczył neurochirurg.

Wyjaśnił też, że ruchome ramię, zaprogramowane wcześniej przez neurochirurga, w bardzo precyzyjny sposób ustawia się i planuje trajektorię dojścia narzędzia do odpowiednich obszarów w mózgowiu lub w kręgosłupie.

"Dzięki temu - jeśli chodzi o same operacje kręgosłupa - właściwie wyklucza możliwość nieprawidłowego posadowienia wszczepów kręgosłupowych, w związku z tym operacje mogą być minimalnie inwazyjne, mogą być wykonywane przezskórnie" - powiedział prof. Sagan.

Dodał, że minimalna inwazyjność pozwala na operowanie większej liczby osób - szczególnie tych, u których ze względu na obciążenia niemożliwa byłaby rozległa operacja.

Urządzenie zostało kupione w ramach dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kosztowało blisko 8 mln zł.