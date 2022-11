Robot od SenseTime wyszkoli mistrzów chińskich szachów

W październiku w Szanghaju odbył się pierwszy turniej pomiędzy najlepszymi chińskimi szachistami a zaprojektowanym przez SenseTime robotem. Twórcy chcą aby ich wynalazek pomógł w udoskonalaniu umiejętności gry w chińskie szachy.

O chińskim SenseTime słyszy się głównie w kontekście rozwijania systemu rozpoznawania twarzy i obrazów, który to miałby znaleźć zastosowanie w miejskim monitoringu.

Sztuczna inteligencja ogrywa nie tylko mistrzów szachowych, ale także zaprojektowane w tym celu najlepsze programy szachowe.

Na szachach zresztą się nie kończy, algorytmy i maszyny mierzą się również w uznawanej za trudniejszą od szachów klasycznych grze w go.

Kilka lat temu AlphaGo zero święciło triumfy w trakcie rozgrywek ze swoimi starszymi wersjami AlphaGo Fan oraz AlphaGo Lee. To jednak nie był koniec na drodze do osiągnięcia mistrzowskiego poziomu. AlphaGo Zero, kolejne udoskonalenie programu, nie korzystało już z zewnętrznej bazy danych, nie musiało rozgrywać partii z ludzkimi przeciwnikami by zdobyć doświadczenie. AlphaGo Zero grało wyłącznie przeciwko sobie, a dzięki uczeniu przez wzmacnianie pokonało wszystkie swoje starsze wersje.

Wymienione sukcesy to zasługa zespołu DeepMind, londyńskiego startupu wykupionego przez Google’a. W wyniku zainteresowania naukowców z DeepMind innymi grami logicznymi powstała sztuczna inteligencja AlphaZero, która nauczyła się grać nie tylko w go, ale również szachy klasyczne i japońskie shogi. Chińczycy nie mogli pozostać obojętni na głośne triumfy korporacji Google.

Chińczycy chcą wprowadzić najnowsze technologie do życia codziennego

O chińskim SenseTime słyszy się głównie w kontekście rozwijania systemu rozpoznawania twarzy i obrazów, który to miałby znaleźć zastosowanie w miejskim monitoringu. Oskarżenia o inwigilację i opracowanie programu wykorzystywanego do nadzoru nad Ujgurami spowodowały umieszczenie firmy na czarnej liście Departamentu Skarbu USA.

Rozpoznawanie twarzy to nie jedyny obszar działań SenseTime. Firma pracuje również intensywnie nad wprowadzeniem technologii do życia codziennego. Połączenie świata cyfrowego z rzeczywistym ma być możliwe dzięki SenseRobot – pierwszemu produktowi SenseTime zaprojektowanemu z myślą o fizycznej interakcji z domownikami. Twórcom zależało aby opracować nie tylko program do rozwijania umiejętności gry, ale by także opakować go w przyjazną fizyczną formę, która nie nadwyręży wzroku. Jak podaje oficjalna strona producenta, design robota był zmieniany dziewięciokrotnie, czego ostatecznym rezultatem jest robotyczne ramię, które można postawić na biurku.

Robot triumfuje nad człowiekiem w szachowych rozgrywkach

SenseRobot nie gra w „zwykłe” szachy, ale w xiangqi, chińskie szachy. Pionki poruszają się tutaj po skrzyżowanych liniach, a przez środek planszy przebiega oddzielająca terytoria przeciwników „rzeka”. Rozgrywki szachowe z SenseRobotem można przeprowadzić na 26 poziomach trudności, od początkującego po arcymistrza.

W październiku SenseTime przy współpracy z Szanghajską Akademią Szachową zorganizowało wydarzenie, podczas którego mistrzowie zmierzyli się z robotem. SenseRobot zatriumfował nad mistrzem młodzików w rozgrywce na poziomie 16 oraz nad światowym mistrzem w xiangqi w pojedynku na poziomie 26.

SenseRobot jest dostępny w przedsprzedaży od kilkunastu tygodni w standardowej wersji w cenie około 280 USD.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma