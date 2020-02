Robot odpowiadał na pytania o koronawirusa

Stworzony przez filadelfijski start-up Promobot droid wyjechał na ulice Nowego Jorku, żeby udzielać mieszkańcom informacji na temat objawów zakażenia koronawirusem i doradzić im, jak ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby.

Robot ma półtora metra wysokości i zainstalowany na froncie tablet dotykowy. Na jego ekranie wyświetla się kwestionariusz, który należy wypełnić - pytania dotyczą symptomów związanych z zakażeniem koronawirusem. W odpowiedzi wystarczy wybrać opcję "tak" albo "nie".

Robot nie jest w stanie zdiagnozować choroby, ale na podstawie ankiety może ocenić czy "rozmówca" powinien obawiać się zakażenia. Jest także w stanie przeprowadzić krótką rozmowę z przechodniem oraz udzielić mu porad, jak skutecznie ochronić się przed zakażeniem.

"Zainstalowaliśmy specjalne oprogramowanie, które pozwala na wykrycie pierwszych symptomów zakażenia wirusem. Rozumiemy jak poważny jest to temat i jak bardzo przeraża on ludzi. Ale jeśli zrozumieją oni, że wystarczy wiedzieć kilka rzeczy np. o tym, jakie objawy daje choroba i jak się przed nią ustrzec, to łatwiej będzie im podejść do sprawy ze spokojem"- powiedział agencji Reutera Oleg Kivorkutsev z Promobot. Start-up specjalizuje się w tworzeniu autonomicznych robotów dla firm.

Robota można było spotkać m.in. na Times Square i w parku Bryant Park.