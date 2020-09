Robot zamiast imigranta. W hotelach już to robią

Paradoks polskiego rynku pracy polega na tym, że - mimo niedoboru rąk do pracy - płace pozostają stosunkowo niskie. Dzieje się tak między innymi dzięki imigracji zarobkowej. Alternatywą dla niej mogłaby być jednak robotyzacja i automatyzacja - dziedziny, w których na razie tracimy dystans nawet względem innych państw postkomunistycznych.

Stosunkowo niskie płace funkcjonują w Polsce pomimo tego, że o pracownika jest coraz trudniej. Sytuację ratuje jednak spora imigracja zarobkowa z Ukrainy. Sytuacja demograficzna ma być jednak coraz gorsza, nie tylko w Polsce, ale i na samej Ukrainie, co może sprawić, że w przyszłości będziemy zmuszeni otworzyć się na masową imigrację zarobkową także z innych krajów.Chyba że w większym stopniu postawimy na technologie automatyzujące i robotyzujące pracę. Przykłady z Dalekiego Wschodu pokazują, że nie tylko w fabrykach, ale i usługach nie brakuje stanowisk, z których można wyeliminować człowieka, bez szkody dla klienta.W hotelach Japonii czy Korei Południowej roboty zastępują już choćby obsługę recepcji. - Najważniejszy jest cel. Chcemy w danym momencie wejść do hotelu, zrobić to jak najszybciej, a nie czekać w kolejce i spędzić czas na rozmowę. Jest wiele usług, które będziemy chcieli załatwić o każdej porze dnia i nocy - przekonuje Paweł Zarudzki, dyrektor w dziale Lider Robotic & Cognitive Automation w firmie Deloitte.- Jeżeli w Polsce wchodzimy do hotelu i chcemy porozmawiać, to ten robot nigdy nam nie będzie potrzebny. Pytanie więc, czego my chcemy jako użytkownicy i konsumenci - porozmawiać czy załatwić sprawę? Społeczeństwa dalekowschodnie zaczynają szanować swój czas w urzędzie czy hotelu. Te roboty będą potrzebne również u nas - twierdzi z kolei Dariusz Wabik, sales manager w firmie FANUC Polska.Taka robotyzacja usług może też odsunąć od Polski problem zmierzenia się z imigracją zarobkową na dużą skalę.- W hotelach Europy Zachodniej zobaczymy zwykle nie robota, a migranta. Fakt, że japońskie i południowokoreańskie społeczeństwa są tak zautomatyzowane, wynika zarówno z bardzo szybkiego rozwoju przemysłu, jak i tego, że są bardzo ksenofobiczne - wskazuje Karol Muszyński. - Musimy wziąć zatem także ten aspekt pod uwagę, bo w skali europejskiej wraz z krajami regionu jesteśmy dość ksenofobiczni. Nie mówię, że to dobrze, ale akurat robotyzacja może być alternatywą dla migracji. Pytanie, czy w większym stopniu będziemy w stanie zaakceptować robota w hotelu czy migranta?.Nie powinniśmy się jednak przy tym obawiać, że przez automatyzację i robotyzację problem niedoboru rąk do pracy przerodzi się w problem braku wystarczającej liczby miejsc pracy.- Jednym ze strachów, które ciągle się pojawiają, kiedy rozmawiamy o robotyzacji, jest obawa przed technologicznym bezrobociem - mówi Karol Muszyński. - Takie analizy nie dostrzegają jednak całej masy czynności dodatkowych, które w ramach zawodów są wykonywane.Tak więc o ile proste i powtarzalne czynności mogą być już w dużym stopniu wykonywane przez maszyny, o tyle jednak naszej pracy wciąż towarzyszy wiele skomplikowanych zadań, którym uwagę musi bezpośrednio poświęcać człowiek.Zresztą, choć zjawiska automatyzacji i robotyzacji nie są niczym nowym, to na razie nie ma danych, które jednoznacznie pokazywałyby, że wpływają na wzrost bezrobocia. - Nigdy na świecie nie pracowało więcej osób niż teraz, wskaźniki cały czas wzrastają - argumentuje Karol Muszyński.Dodatkowo robotyzacja i automatyzacja są przyczyną powstawania zawodów do ich obsługi. Z drugiej jednak strony postęp technologiczny sprawia, że ich możliwości rosną. - Roboty są dzisiaj tworzone z myślą o pracy w zmiennym środowisku - przyznaje Dariusz Wabik, Sales Manager, FANUC Polska. - - Klient potrzebuje mieć zamówienie "pod siebie". Robot oczywiście najlepiej czuje się w zamówieniach wielkich serii, ale dziś musi również podołać wyzwaniu pracy w warunkach dużej zmienności. To nie jest łatwe, ale staramy się...Trwa zatem ciągle wyścig technologiczny. Im większe nasycenie gospodarki kraju robotyzacją i automatyzacją, tym większe szanse, że pochodzące z niego firmy wezmą w tym aktywny udział. Zwłaszcza że każde nowe urządzenie wymusza na pracownikach podnoszenie kompetencji technicznych. Wykwalifikowane kadry sprzyjają z kolei nowym inwestycjom.