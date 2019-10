Roboty i stary kodeks samurajów. Poznajcie Jędrzeja Kowalczyka z FANUC

Jak zarządza się sprzedażą w firmie technologicznej, do tego oddziałem lidera, specyficznej japońskiej firmy? Czy roboty zabiorą pracę ludziom? Dlaczego w Polsce robotów ciągle jest tak mało? O tym i kilku innych sprawach rozmawiamy z Jędrzejem Kowalczykiem, prezesem FANUC Polska, lidera w sprzedaży robotów na świecie.

Europa stanowi dziś 25 proc. światowego rynku robotyki. Polski rynek, niestety, jest trzykrotnie mniejszy niż średnia europejska – ok. 36 robotów przypada na 10 tys. pracowników przemysłowych. W Czechach jest to ok. 110 robotów, na Słowacji 150. - To jest przepaść - ocenia Jędrzej Kowalczyk.- Być może rosnąca skokowo płaca minimalna znacznie zwiększy zainteresowanie inwestycją w roboty, ale nie chciałbym, aby to był decydujący argument inwestora. Robotyzacja niesie za sobą bardzo dużo dodatkowych aspektów - m.in. poprawa jakości, stabilność produkcji, podniesienie wydajności - mówi także Rafałowi Kergerowi i Piotrowi Wiśniewskiemu prezes FANUC Polska. - Robot to jest kolejne narzędzie. Dla przemysłu produkcyjnego nie jest niczym więcej niż samochód dla transportu czy komputer dla dziennikarza.Czemu w takim razie w Polsce tych robotów jest tak mało? - To trudne pytanie. Podczas przygotowania raportu na ten temat wspólnie zauważyliśmy duży dysonans – firmy, które wdrożyły już chociaż jednego robota, zauważyły znaczne korzyści i szybko wracają po kolejne maszyny. Natomiast ci, którzy nie mają wdrożonego robota, w ogóle się nie zastanawiają nad instalacją. 80 proc. firm w ogóle nie dokonało audytu, czy warto iść w stronę robotyki - podkreśla prezes FANUC Polska. - Według mnie na to wszystko składa się brak wiedzy, mentalność, podejście, oraz brak odpowiedniej edukacji dla zrozumienia tej technologii i korzyści z niej płynących.Jak zarządza się sprzedażą firmy technologicznej, szczególnie oddziałem japońskiej firmy? - Trzeba być po trochu inżynierem i menedżerem. Trzeba mieć odpowiednią wiedzę techniczną, aby móc współpracować z zespołem, móc reagować na potrzeby klientów i jednocześnie obierać właściwy kierunek firmy jako menedżer - mówi Jędrzej Kowalczyk.Miasteczko centrali firmy FANUC (na zdjęciu powyżej) znajduje się u stóp góry Fuji, w pobliżu jeziora Yamanaka. Ten obszar o powierzchni 1,7 mln metrów kwadratowych stanowi centrum wszystkich zakładów produkcyjnych koncernu. Na jego terenie znajduje się również 12 ośrodków naukowo-badawczych, budynków administracyjnych, mieszkań służbowych, obiektów wypoczynkowych, a nawet placówka medyczna dla pracowników Factory Automatic Numerical Control i ich rodzin.- Kiedy przyjrzeć się naszym działaniom, wartościom, kontaktom z pracownikami, czy traktowaniu produktu, to można powiedzieć, że stosujemy osławiony samurajski kodeks Bushido - mówi prezes Fanuc Polska. - Na pewno nie znam na pamięć każdego założenia kodeksu, ale jest on mi bliski, jeśli chodzi o główne wartości. Ważnym przesłaniem dla firmy jest dążenie do doskonałości i transparentność. Ta kultura japońska jest u nas obecna. Aczkolwiek FANUC jest tak silny – zarówno w Europie, jak i na świecie – dlatego, że te kulturowe wartości nie są wprowadzane na siłę.Gościem na 20. piętrze w pierwszym odcinku podcastu był Edmund Majtyka, prezes w Neapco Europe. Można go przesłuchać poniżej.