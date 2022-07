Roboty Kia oczyszczają wody z plastiku

Rosnącym globalnym problemem jest zanieczyszczenie mórz i oceanów plastikowymi odpadkami, takimi jak butelki i opakowania. Problem jest szczególnie widoczny w Azji Płd.-Wsch. Winę ponosi jednak nie tyle rosnąca konsumpcja tamtejszych społeczeństw, co import śmieci z krajów rozwiniętych. Walkę z plastikowymi odpadami podjęła organizacja Ocean Cleanup, która wykorzystuje zrobotyzowane łodzie-śmieciarki.

Nazwane Interceptor łodzie zbudowane są w układzie katamaranu. Ułatwia to rozmieszczenie aparatury i pojemników, a także zgarnianie śmieci między kadłuby, gdzie są zbierane na taśmociąg. Komputer pokładowy zapewnia równomierne rozłożenie odpadków w sześciu pojemnikach, a czujniki wskazują, kiedy są one pełne. Warto również zaznaczyć, że zastosowano napęd elektryczny.

Pierwsza z łodzi, prototypowy Interceptor 001 zaczął działalność 1 kwietnia 2019 r. w Cengkareng, jednej z nadmorskich dzielnic Dżakarty, stolicy Indonezji. Zebrane doświadczenia pozwoliły udoskonalić konstrukcję. Kolejne dwie łodzie, Interceptor 002 i 005 zaczęły pracę odpowiednio 14 i 15 czerwca tego roku przy ujściu rzeki Klang w Malezji. Rzeka przepływa przez stolicę kraju, Kuala Lumpur. Z kolei 24 czerwca Interceptor 003 rozpoczął oczyszczanie rzeki Can Tho w delcie Mekongu w Wietnamie. Kolejna łódź ma już niedługo zacząć pracę na rzece Chao Phraya w Bangkoku w Tajlandii.

Łodzie w Malezji i Wietnamie realizują obecnie programy pilotażowe, które mają zakończyć się we wrześniu. Ich celem jest zdobycie kolejnych doświadczeń, Ocean Cleanup przyjmuje także sugestie od lokalnych mieszkańców. W Wietnamie już zaproponowano wykładanie śmietników siatkami, aby ułatwić usuwanie śmieci. Rozwiązanie ma zostać zastosowane w Malezji.

Interceptory są dziełem południowokoreańskiego koncernu motoryzacyjnego Kia. Firma zamierza wykorzystać zebrany plastik w produkcji, nie ujawnia jednak szczegółów. Kolejny sponsor projektu to brytyjski zespół Coldplay, który sfinansował zakup jednej łodzi i promuje główny cel Ocean Cleanup usunięcie z oceanów 90 proc. zaśmiecającego je plastiku.

Najbardziej problematycznym współpracownikiem jest Coca-Cola. Amerykański gigant jest największym darczyńcą Ocean Cleanup od czterech lat z rzędu ląduje na pierwszym miejscu rankingu największych trucicieli środowiska Break Free From Plastic. Koncern stara się walczyć z negatywnym wizerunkiem i oprócz sponsorowania oczyszczania azjatyckich rzek zapowiedział całkowite przestawienie się do r. 2025 na opakowania nadające się recyklingu. Do r. 2030 z kolei co czwarty napój marki ma być sprzedawany w pojemnikach wielokrotnego użytku.

