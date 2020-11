Roboty mogą zrewolucjonizować pracę biurową. Jeśli unikniemy błędów

Wdrożenie robotów biurowych może podnieść efektywność wybranych procesów od 70 do 100 proc., a zwrot z kapitału zainwestowanego w takie rozwiązanie pojawia się w okresie od dwóch do sześciu miesięcy. Warunkiem sukcesu jest jednak odpowiednie wdrożenie robotów, a następnie badanie ich efektywności.

Biurowa nowa normalność

- RPA daje duże możliwości, a co ważne, może być szybko wdrażane. Szczególnie wtedy, kiedy dzielimy duże procesy na mniejsze zadania - wydzielamy te, które wiążą się z przetwarzaniem dużej ilości danych, a jednocześnie są stosunkowo proste i monotonne. Przy takich zadaniach łatwo o błędy po stronie pracowników - podkreśliła Durasiewicz.- W początkowym okresie wdrażania robotów głównym miernikiem w zakresie podejmowania decyzji o wdrożenia RPA był zwrot z inwestycji oraz wzrost jakości usługi. Następnie, wraz z coraz większą liczbą stosowanych robotów, dostrzegliśmy potrzebę bardziej skrupulatnego badania efektywności poszczególnych algorytmów - dodała.Tę analizę IBS prowadzi z trzech perspektyw. Pierwsza to analiza kosztów przed i po wdrożeniu robota w cyklach miesięcznych. Tu firma zawsze obserwuje duże oszczędności.Drugi z badanych elementów to wzrost elastyczności, gdzie wykazywane jest to, od jakiego wolumenu przetwarzanych dokumentów uniezależniony jest proces w danym miesiącu. Doświadczenia IBS pokazują, że ilość danych przetwarzanych w danym miesiącu nie ma wpływu na koszt, jakość i terminowość zrobotyzowanego procesu.Natomiast wcześniej, gdy pewne zadania były zależne od człowieka, to wahania ilości danych do przetworzenia powodowały opóźnienia z powodu tworzących się zatorów. Do tego dochodził także większy koszt z uwagi na potrzebę zatrudnienia dodatkowego personelu na czas określony.Trzeci z badanych przez IBS aspektów to efektywność, czyli możliwość wykonania większej ilości procesów w krótszym czasie i lepszej jakości przy niższym koszcie.- Z naszych szacunków wynika, że wdrożenie robotów podniosło w Impel Business Solutions efektywność wybranych procesów od 70 do 100 proc. Zwrot z kapitału pojawia się w okresie od dwóch do sześciu miesięcy - wskazała dyrektor.Zaznaczyła przy tym, że cykl życia robotów nie kończy się po ich wdrożeniu.- Brak dalszego monitorowania współpracy człowieka i robota po zdiagnozowaniu korzyści w pierwszym etapie wdrożenia to błąd, który też zdarzało nam się popełniać. Dlatego w IBS powstała jednostka odpowiedzialna za monitorowanie pracy robotów i jest ona ulokowana w obszarze wsparcia biznesu - powiedziała Durasiewicz.Rolą tego zespołu jest także tworzenie bazy wiedzy o robotach i przygotowywanie planów na wypadek awarii oraz planów ciągłości działania.To konieczne, ponieważ roboty w pewien sposób pozbawiają zespół wiedzy, którą dawniej posiadali pracownicy realizujący dany proces. Potrzebne są zatem instrukcje, które pomogą wykonać zadanie w sposób tradycyjny w momencie awarii robota.- Wśród zadań zespołu jest również współpraca w zakresie ulepszania algorytmów z ich dostawcą informatycznym. Wszystkie rozwiązania są „szyte” na miarę naszych potrzeb. Ponadto przyglądamy się też pracy poszczególnych robotów pod kątem ewentualnych kolizji, które mogą występować przy realizacji danego procesu - stwierdziła dyrektor.Durasiewicz wyjaśniła, że Impel Business Solutions, jako firma outsourcingowa, obsługuje zarówno klientów zewnętrznych, jak i spółki z Grupy Impel.- Automatyzujemy i robotyzujemy swoje wewnętrzne procesy, dzięki czemu optymalizujemy koszty, zwiększamy efektywność, a przede wszystkim podnosimy jakość wykonywanych usług. W IBS robotyzacja jest wpisana w strategię zrobotyzowanego centrum procesowego - podkreśliła.Dodała, że pandemia COVID-19 nic w tej kwestii nie zmieniła, a nawet potwierdziła słuszność tego kierunku i dobitnie pokazała, jak wdrożona technologia usprawnia działalność w trudnych okolicznościach.- Praca zdalna przy pomocy zrobotyzowanych procesów staje się trendem, w którym należy uczestniczyć i być jego aktywną częścią. Ci, którzy zostaną w tyle, w przyszłości nie będą w stanie konkurować na rynku - wskazała Jolanta Durasiewicz.- Dzięki stawianiu na rozwój technologii w momencie wybuchu pandemii byliśmy w stanie praktycznie z dnia na dzień przenieść 400-osobową firmę do modelu pracy zdalnej. Odbyło się to bez żadnego uszczerbku dla efektywności i jakości pracy. W tym kierunku zamierzamy dalej podążać, stosując model hybrydowy, który będzie pozwalał na rotacyjną pracę również w biurach - podsumowała.